Президент Казахстана ударом руки разбил деревянную доску и попал на видео Президент Казахстана Токаев сломал доску и получил черный пояс по тхэквондо

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев разломал деревянную доску ударом руки, сообщает пресс-служба главы государства. Это произошло во время визита президент Всемирной федерации тхэквондо и церемонии вручения лидеру республики черного пояса.

После того как Токаев оставил автограф на тренировочной доске, Чунгвон Чоу попросил его выполнить ритуал, и президент разбил доску, как того требуют правила тхэквондо. Глава федерации в свою очередь был удостоен ордена «Достык» II степени за большой вклад в популяризацию тхэквондо на международном уровне.

Ранее Министерство обороны РФ опубликовало архивные документы о награждении Кемеля Токаева — отца действующего президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. На интернет-портале «Подвиг народа» размещены материалы, рассказывающие о его боевых заслугах в январе 1945 года под польским селом Еглиевец. Из наградного листа следует, что гвардии сержант Токаев в ходе атаки ликвидировал пятерых немецких солдат и захватил одного в плен. Будучи раненым в ногу, он сумел вернуться к своим.

В свое время пресс-служба Кремля сообщала, что президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Касым-Жомарту Токаеву по случаю его 72-летия. Российский лидер отметил значительную роль казахстанского президента в развитии союзнических отношений между государствами.