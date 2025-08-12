Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 августа 2025 в 12:45

Президент Казахстана ударом руки разбил деревянную доску и попал на видео

Президент Казахстана Токаев сломал доску и получил черный пояс по тхэквондо

Касым-Жомарт Токаев Касым-Жомарт Токаев Фото: Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев разломал деревянную доску ударом руки, сообщает пресс-служба главы государства. Это произошло во время визита президент Всемирной федерации тхэквондо и церемонии вручения лидеру республики черного пояса.

После того как Токаев оставил автограф на тренировочной доске, Чунгвон Чоу попросил его выполнить ритуал, и президент разбил доску, как того требуют правила тхэквондо. Глава федерации в свою очередь был удостоен ордена «Достык» II степени за большой вклад в популяризацию тхэквондо на международном уровне.

Ранее Министерство обороны РФ опубликовало архивные документы о награждении Кемеля Токаева — отца действующего президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. На интернет-портале «Подвиг народа» размещены материалы, рассказывающие о его боевых заслугах в январе 1945 года под польским селом Еглиевец. Из наградного листа следует, что гвардии сержант Токаев в ходе атаки ликвидировал пятерых немецких солдат и захватил одного в плен. Будучи раненым в ногу, он сумел вернуться к своим.

В свое время пресс-служба Кремля сообщала, что президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Касым-Жомарту Токаеву по случаю его 72-летия. Российский лидер отметил значительную роль казахстанского президента в развитии союзнических отношений между государствами.

Касым-Жомарт Токаев
Казахстан
тхэквондо
единоборства
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бойцы пробили клин на одном из важнейших узлов ВСУ в ДНР
«Со всей страны едут»: вдова Левкина объяснила сбор на памятник мужу
В Госдуме предложили ввести базовый доход для россиян
Милонов признал за собой один недостаток
«Так жить нельзя»: Миронов сделал важное заявление о зарплатах учителей
Эксперт рассказал, сколько налички нужно иметь дома и в кошельке
Экс-депутат Рады оценил заявления бывшего командира «Азова» о провалах ВСУ
WhatsApp заблокировали в России? Сбои, что с видеозвонками 12 августа
Россия помогла канадцу вновь открыть радость от игры в хоккей
Похороны голого бойца СВО с мешком на голове привели к громкому скандалу
Китай отреагировал на предстоящие переговоры Путина и Трампа
Финские прокуроры озвучили решение в отношении экипажа судна Eagle S
Россиянам назвали альтернативу системе «все включено» в Турции
Арендаторов жилья на Аляске проверяют перед встречей Путина и Трампа
Главного врага Трампа обвинили в утечке секретных данных
Режим опасности БПЛА объявили в Архангельской области
Власти Китая призвали компании отказаться от чипов американской Nvidia
Появились кадры с конкурентами подтанцовки Булановой
Жителей российского региона оставят без интернета на неопределенный срок
В Новой Гвинее произошло мощное землетрясение
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.