Сборная России по тхэквондо не попадет на чемпионат мира

Сборная России по тхэквондо не попадет на чемпионат мира Российским тхэквондистам не дали визы на чемпионат мира в Испании

Сборная России по тхэквондо пропустит чемпионат мира в Испании из-за отказа в получении виз, необходимых для посещения страны, пишет Telegram-канал «Mash на спорте». В визовом центре сочли, что у спортсменов недостаточно обоснований для посещения страны.

Один из тренеров национальной команды Артем Коваль заявил, что никто в команде не ожидал подобного. Специалист предположил, что это было сделано в последний момент специально, чтобы россияне не успели подать документы повторно.

Просто нашли какую-то нелепую отмазку, чтобы не пускать наших спортсменов, — считает он.

При этом отмечается, что российская сборная получила официальное приглашение на турнир от испанских организаторов. Команда потратила несколько миллионов рублей на билеты и подготовку.

Ранее российские спортсмены вернулись на чемпионат мира по водным видам спорта после шестилетнего перерыва. Соревнования в Сингапуре начались 11 июля и закончатся 3 августа. Однако ватерполисты и хайдайверы не смогут участвовать из-за рекомендаций МОК, запрещающих российским атлетам выступать в командных дисциплинах.