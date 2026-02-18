«Настоящий суперфуд»: названа необходимая для красоты и здоровья крупа

Пшенная крупа отличается высоким содержанием кремния и магния, необходимых для поддержания молодости кожи и здоровья нервной системы, заявила NEWS.ru тренер-нутрициолог Ольга Яблокова. По ее словам, этот продукт, который часто считают простой деревенской едой, на самом деле является настоящим суперфудом.

Пшенная каша кажется простой деревенской едой, но это настоящий суперфуд, богатый минералами и витаминами. Пшено отличается от других круп высоким содержанием кремния. Этот минерал нужен для формирования соединительной ткани, красоты и молодости кожи, волос, здоровых суставов и сосудов. Пшено — отличный источник магния и фосфора. Первый — самый важный минерал для нервной системы, качественного сна. Он необходим для энергии. Второй минерализует зубы и кости, также нужен клеткам для выработки энергии, — пояснила Яблокова.

Кроме того, она обратила внимание на пользу крупы для пищеварения. Нутрициолог отметила, что отсутствие глютена и наличие клетчатки делают этот продукт безопасным даже при воспалительных процессах желудочно-кишечного тракта.

Большое преимущество пшена — это отсутствие глютена, поэтому крупа является гипоаллергенным продуктом и отлично переносится даже при воспалительных процессах ЖКТ. Также в пшене имеется клетчатка, которая стимулирует работу кишечника, улучшает микрофлору и снижает воспаления. Исходя из такого количества пользы, пшено является незаменимым продуктом в рационе, — резюмировала Яблокова.

