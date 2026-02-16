Врач объяснила, почему Масленица превращается в стресс для организма

Врач объяснила, почему Масленица превращается в стресс для организма Врач Гузман: сокращение калорий после Масленицы создает стресс для организма

Резкое сокращение калорий после Масленицы создает стресс для организма, предупредила врач-методист Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Краснодарского края нутрициолог Екатерина Гузман. В разговоре с телеканалом «Краснодар» специалист подчеркнула, что лучше сразу соблюдать умеренность и постепенно снижать употребление жирной и сладкой пищи.

Переедание в Масленицу, а затем резкое сокращение калорий создают стресс для организма. Гораздо безопаснее соблюдать умеренность сразу и постепенно снижать долю жирной и сладкой пищи. Рекомендуется ограничиться двумя-тремя блинами в день и учитывать общую суточную калорийность рациона, — пояснила нутрициолог.

Она добавила, что классический рецепт блинов включает белую муку высшего сорта, сахар, сливочное масло и большое количество яиц. По словам Гузман, это делает блюдо особенно калорийным. Кроме того, предупредила специалист, большое количество быстрых углеводов повышает уровень глюкозы в крови.

Ранее иеромонах Феодорит рассказал, что в преддверии Великого поста верующим россиянам нужно соблюдать определенные правила на масленичной неделе. По его словам, разрешается употреблять в пищу любые продукты, кроме мяса.