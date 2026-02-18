Зимняя Олимпиада — 2026
18 февраля 2026 в 06:59

«Уиткофф и Зятькофф»: в США узнали прозвища американских переговорщиков

NYT: русские стали звать американских переговорщиков Уиткоффом и Зятькоффом

Джаред Кушнер и Стив Уиткофф Джаред Кушнер и Стив Уиткофф Фото: Florian Gaertner/IMAGO/Global Look Press
«Некоторые русские» стали называть спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя президента Джареда Кушнера, не раз приезжавших в Москву на переговоры по урегулированию украинского конфликта, «Уиткоффом и Зятькоффом», пишет газета New York Times. Журналисты отметили, что россияне таким образом с теплотой воспринимают участие Уиткоффа и Кушнера в переговорах.

Для Уиткоффа январский визит в Москву стал седьмым по счету, для Кушнера — вторым. Сейчас они оба находятся на переговорах в Женеве.

Ранее сообщалось, что делегация Великобритании в Женеве попытается получить информацию об итогах мирных переговоров по Украине. По словам источника, британская сторона не принимает участия в урегулировании.

В свою очередь секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров заявил, что в Женеве на переговорах по урегулированию украинского конфликта будут обсуждаться вопросы безопасности и гуманитарные аспекты. Он добавил, что Киев подходит к этому процессу с конструктивным настроем.

