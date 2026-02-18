Зимняя Олимпиада — 2026
18 февраля 2026 в 06:16

«Шашлычка нет»: импорт свинины возмутил белорусского лидера

Лукашенко назвал позором импорт свинины в Белоруссию

Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: president.gov.by
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал позором импорт свинины в страну во время приема отчета правительства за 2025 год, передает Telegram-канал «Пул первого». Он призвал производить отечественную продукцию вместо привозной.

Мы же с России завозим свинину. Позорище! Беларусь завозит свинину. Мы чуть ли не на $200 млн (около 15,2 млрд рублей. — NEWS.ru) там, или сколько, завезли свинины. А почему привезли из России? Потому что своего нет. Все элементарно. Мяса свинины нет, шашлычка нет. Если чего-то нет, надо производить свое, — сказал Лукашенко.

Ранее стало известно, что Южная Корея нарастила импорт российских креветок до максимальных за последние несколько лет $54 млн (4,1 млрд рублей). Более высокий показатель фиксировался только в декабре 2023 года, когда объем импорта составил $63,2 млн (более 4,8 млрд рублей).

До этого стало известно, что экспорт сахара из России в 2025 году превысил миллион тонн, а его стоимость достигла примерно $660 млн (47 млрд рублей). В натуральном выражении поставки выросли на 18%, в денежном — на 14% по сравнению с предыдущим годом. При этом с мая по август 2024 года в стране действовал временный запрет на вывоз сахарной продукции.

