Россия «завалила» мир сахаром

Экспорт российского сахара в 2025 году превысил 1 млн тонн, сообщает ТАСС, ссылаясь на данные центра «Агроэкспорт». По предварительным оценкам экспертов, стоимость этих поставок составила около $660 млн (47 млрд рублей).

В сравнении с показателями 2024 года экспорт вырос на 18% в натуральном выражении и на 14% в стоимостном. Стоит отметить, что с 6 мая по 31 августа 2024 года в России действовал временный запрет на вывоз сахара и сахарозы.

«Агроэкспорт» также отметил, что рекордный объем экспорта в физическом выражении был достигнут в 2020 году. Тогда за рубеж было поставлено около 1,2 млн тонн сахара.

Ранее сообщалось, что Россия поставила в Бразилию рекордный с 2022 года объем удобрений на сумму $4 млрд (315,4 млрд рублей). Объем поставок вырос на 8% по сравнению с предыдущим годом, что позволило России закрепиться в статусе крупнейшего поставщика удобрений в Бразилию. В 2025 году на долю РФ пришлось более четверти всего бразильского импорта удобрений. Китай занял второе место с 19%, а Канада — третье с 10%.