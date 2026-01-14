Россия поставила в Бразилию рекордный объем одного товара Россия стала крупнейшим поставщиком удобрений в Бразилию в 2025 году

Россия в прошлом году поставила в Бразилию рекордный с 2022 года объем удобрений на сумму $4 млрд (315,4 млрд рублей), сообщает «Прайм» со ссылкой на данные южноамериканской страны. Это на 8% больше, чем годом ранее, что позволило России укрепить позиции крупнейшего поставщика удобрений в Бразилию.

В 2025 году на долю России пришлось более четверти всего импорта удобрений в эту страну, говорится в материале. Китай занял второе место с 19%, а Канада — третье с 10% от общего объема.

Ранее американская статслужба сообщила, что Соединенные Штаты увеличили закупки российских удобрений на 44% по итогам первых 10 месяцев 2025 года. Объем экспорта составил $1,359 млрд (107 млрд рублей), что является максимальным показателем с 2022 года. Россия сохранила позицию второго крупнейшего поставщика агрохимии на рынок США после Канады.

Кроме того, представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что экспорт российских нефтепродуктов значительно увеличился. По его словам, распространяемые ложные утверждения об обратном отрицательно сказываются на процессе принятия решений.