Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
14 января 2026 в 09:46

Россия поставила в Бразилию рекордный объем одного товара

Россия стала крупнейшим поставщиком удобрений в Бразилию в 2025 году

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Россия в прошлом году поставила в Бразилию рекордный с 2022 года объем удобрений на сумму $4 млрд (315,4 млрд рублей), сообщает «Прайм» со ссылкой на данные южноамериканской страны. Это на 8% больше, чем годом ранее, что позволило России укрепить позиции крупнейшего поставщика удобрений в Бразилию.

В 2025 году на долю России пришлось более четверти всего импорта удобрений в эту страну, говорится в материале. Китай занял второе место с 19%, а Канада — третье с 10% от общего объема.

Ранее американская статслужба сообщила, что Соединенные Штаты увеличили закупки российских удобрений на 44% по итогам первых 10 месяцев 2025 года. Объем экспорта составил $1,359 млрд (107 млрд рублей), что является максимальным показателем с 2022 года. Россия сохранила позицию второго крупнейшего поставщика агрохимии на рынок США после Канады.

Кроме того, представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что экспорт российских нефтепродуктов значительно увеличился. По его словам, распространяемые ложные утверждения об обратном отрицательно сказываются на процессе принятия решений.

Россия
удобрения
экспорт
Бразилия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Европе рассказали о способах избежать конфликта с США из-за Гренландии
«Космическая» невеста Лепса показала фото в ультраобтягивающем купальнике
Ушел из жизни заслуженный артист России Артур Готфрид
Минфин раскрыл, какие операции с участием банковских карт обложили НДС
«Заблуждение»: в РПЦ рассказали о главном «смертном грехе» на Крещение
Синоптик раскрыла, на какой день придется пик крещенских морозов
«Будет ржать»: Поплавская возмутилась мизерным штрафом Гудкову за пародию
В Госдуме рассказали о будущей работе передвижных аптек
Американская корпорация занялась производством боевых дронов для Украины
Огурцы-убийцы нашли в сухпайках крупнейшего в России поставщика бортпитания
Наступление ВС РФ в Донбассе 14 января: ситуация у Краматорска и Славянска
Россиян предупредили о скрытой опасности бальзамов для губ
Гибель младенцев в роддоме Новокузнецка: сколько жертв, новости 14 января
Названы страны, где украинские колл-центры вербуют сотрудников
В Госдуме объяснили, почему зумеры не хотят строить карьеру
В Совфеде оценили кандидатуру Стубба на роль главного переговорщика с РФ
Американист дал прогноз по вторжению США в Иран
Названа причина смерти Золотовицкого
Губернатор раскрыл подробности разрушений в Ростове после атаки БПЛА
В российском городе возбудили уголовное дело из-за иглы в батончике
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.