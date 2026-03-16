Делаем почву плодородной за один день: что рассыпать по грядкам сразу после таяния снега

Сразу после схода снега наступает идеальное время, чтобы легко и без лишних усилий улучшить почву на даче, подготовив ее к новому сезону.

Самый простой и эффективный способ — рассыпать по влажной земле древесную золу (примерно 200–300 г на квадратный метр). Она раскислит почву, обогатит ее калием и фосфором, а также отпугнет многих вредителей. Другой отличный вариант — внесение перепревшего компоста или перегноя, который улучшит структуру грунта, сделает его более рыхлым и плодородным. Для обогащения азотом можно посеять сидераты (горчицу, фацелию, овес) — они быстро взойдут, а затем их заделывают в почву, получая отличное зеленое удобрение.

Вот что необходимо рассыпать по грядкам сразу после таяния снега! Важно не перекапывать землю сразу после схода снега. Если она еще слишком мокрая — дождитесь, пока немного подсохнет, чтобы не нарушить структуру. Эти простые шаги заложат основу для богатого урожая и сэкономят вам массу сил в течение сезона.

Ранее был назван цветок, который отпугивает тлю, колорадского жука, медведку и муравьев.