Идеальное сочиво на сочельник: пшеница, мак и сухофрукты без хлопот

Крещенский сочельник приближается, и пора готовить сочиво — древнюю постную кутью. Это блюдо из цельной пшеницы с маком и сухофруктами подарит уют и радость всей семье. Простой рецепт займет всего час.

Замочите 200 г пшеницы на ночь, затем сварите до мягкости в 1 л воды около 40 минут. Измельчите в блендере или пропустите через мясорубку для нежной текстуры. Добавьте 100 г толченого мака, замоченного в горячей воде, и 150 г мелко нарезанных кураги, изюма, чернослива. Слегка подсластите медом или сиропом по вкусу. Перемешайте и дайте настояться 20 минут — сочиво на сочельник готово!

Это блюдо не только сытное и полезное, но и символизирует изобилие. Подавайте теплым на праздничный стол. Приятного аппетита и светлого Крещения!

