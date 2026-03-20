20 марта 2026 в 06:30

Врач рассказала, можно ли делать лазерную липосакцию при варикозе

Проведение лазерной липосакции при варикозном расширении вен может привести к образованию тромбов, заявила NEWS.ru врач-косметолог и пластический хирург Зухра Балакеримова. По ее словам, процедура допустима лишь на ранних стадиях заболевания.

Лазерная липосакция — малоинвазивная операция, которая выполняется через микропроколы, что позволяет минимизировать травматизацию тканей и сократить период реабилитации. Однако, несмотря на свою кажущуюся безопасность, она оказывает заметное влияние на обменные процессы в обработанной зоне. Это делает ее потенциально опасной для людей с нарушениями в работе сосудистой системы, в частности — с варикозом. При этом заболевании нарушается работа венозных клапанов, приводя к застою крови. Стенки сосудов становятся более тонкими и уязвимыми, возрастает риск образования тромбов и развития воспалительных процессов, — предупредила Балакеримова.

Она подчеркнула, что липосакция на нижних конечностях сопряжена с повышенным риском из-за высокой распространенности варикозного расширения вен в этой области. По словам Балакеримовой, хотя существует общий запрет на проведение процедуры при варикозе, в некоторых случаях решение может быть оправданным. Однако, указала врач, для этого необходимо выполнение ряда строгих требований.

Во-первых, заболевание должно находиться на ранней стадии, без выраженных нарушений венозного кровотока. Во-вторых, зона планируемой липосакции должна быть территориально удалена от пораженных варикозом участков — например, можно рассматривать зону лица или рук. В-третьих, пациент обязан пройти комплексное обследование у флеболога. И, наконец, врач должен провести тщательный анализ соотношения потенциальной пользы и рисков, учитывая общее состояние здоровья пациента, — заключила Балакеримова.

Ранее косметолог Ирина Быстрова заявила, что ранние инъекции ботокса не нужны для профилактики морщин. По ее словам, процедура может привести к асимметрии лица и снижению чувствительности к препарату.

