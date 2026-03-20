Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 марта 2026 в 06:31

Ким Чен Ын и его дочь протестировали новейший танк

Ким Чен Ын с дочерью прокатился на новейшем танке во время военных учений

Ким Чен Ын Фото: kremlin.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Лидер КНДР Ким Чен Ын лично опробовал новейшую боевую технику и взял с собой на полигон дочь, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Они прокатились на танке во время масштабных наступательных учений, которые должны продемонстрировать миру возросшую мощь северокорейской армии.

ЦТАК распространило кадры, на которых лидер страны в компании военных и своей дочери находится на броне современного основного танка. Глава государства сидит на корпусе машины под государственным флагом, а рядом с ним внутри находится его наследница.

Мероприятие прошло на 60-й учебной базе корпуса столичной обороны. Там подразделения специального назначения, бронетанковые силы и ударные беспилотники отрабатывали совместное наступление.

По сценарию учений, дроны наносили удары по командным пунктам условного противника, а танкисты учились сражаться с вражескими вертолетами и беспилотниками. Кульминацией стала демонстрационная атака роты, вооруженной новейшими танками.

Боевые свойства нашего основного танка несравнимо превосходны. Отныне наши сухопутные войска будут масштабно вооружаться этими превосходными новейшими танками, и наши бронетанковые силы будут развиваться до более высокой ступени, — заявил Ким Чен Ын.

Лидер КНДР подчеркнул, что разработка ключевых технологий для этой машины заняла семь лет, и теперь она оснащена интегрированной системой управления огнем, средствами электронной борьбы и управляемыми ракетами. По его мнению, новая техника не только повысит боеспособность армии, но и устранит прежние ограничения в ведении ночного боя.

Ранее Трудовая партия КНДР одержала уверенную победу на парламентских выборах, получив поддержку 99,93% проголосовавших граждан. Явка избирателей составила 99,99%.

Ким Чен Ын
Северная Корея
танки
учения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ким Чен Ын и его дочь протестировали новейший танк
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.