Солянка с мясом: густая, ароматная, наваристая — простой рецепт

Классическая солянка — это сытное русское блюдо, которое согреет в любой день. Густой мясной бульон с солеными огурцами и копченостями создает неповторимый вкус, а приготовление занимает всего час. Попробуйте наш простой пошаговый рецепт — и ваша семья будет в восторге.

Для классической солянки возьмите 2,5 л наваристого мясного бульона, 0,5 кг вареной говядины или курицы, 200 г сосисок или колбасы, 300 г языка, ветчины и буженины, 300 г маринованных огурцов, 250 мл рассола, 200 г репчатого лука, банку маслин без косточек, 3 ст. л. томатного соуса, лимон, 1 ст. л. растительного масла, соль, перец, зелень и сметану по вкусу.

Мелко порубите лук и обжарьте на масле до прозрачности, введите томатный соус и готовьте 2 минуты, помешивая. Влейте в кипящий мясной бульон, томите 10 минут на среднем огне. Нашинкуйте огурчики соломкой, всыпьте в суп вместе с рассолом, варите еще немного.

Нарежьте все виды мяса тоненькой соломкой, вмешайте в кастрюлю с разрезанными маслинами, накройте крышкой и варите 10 минут на слабом огне. Вложите дольки лимона, посыпьте солью и перцем, дайте покипеть 5 минут. Снимите с огня, оставьте доходить 15 минут на горячей плите.

При подаче добавьте в каждую порцию сметану и свежую зелень — классическая солянка готова! Это блюдо идеально для семейного ужина.

