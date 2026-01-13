Атака США на Венесуэлу
Старый Новый год — отличный повод порадовать близких необычным и вкусным блюдом. Рецепт праздничного тофу под шубой станет вкуснейшей альтернативой классическим салатам и понравится даже тем, кто не придерживается вегетарианства.

Для приготовления понадобится: тофу — 300 г, свекла — 2 шт., морковь — 1 шт., картофель — 2 шт., веганский майонез или растительный соус — 150 г, соль и перец по вкусу. Свеклу, морковь и картофель отварите до мягкости, натрите на крупной терке. Тофу нарежьте тонкими ломтиками и выложите первым слоем. Затем выкладывайте слои овощей по очереди, промазывая майонезом. Украсьте зеленью.

Такой рецепт на старый Новый год отлично подходит для тех, кто хочет внести в праздник что-то новое и полезное. Попробуйте — и праздник точно запомнится благодаря вкусу и оригинальности этого блюда!

Ранее мы поделились рецептом салата «Медвежья шубка» с тофу и яркими овощами.

