17 января 2026 в 13:38

Мировой супчик из риса и курицы: вкусный и простой — все просят добавки

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Этот куриный суп с рисом — из тех, что получаются с первого раза и нравятся всем без исключения. Никакой остроты, как у харчо, только мягкий, насыщенный вкус, ароматный бульон и сытная текстура. Такой суп хорош и для обеда, и для лёгкого ужина — простой, домашний и очень уютный.

Ингредиенты: куриные голени — 2 шт., морковь — 1 шт., репчатый лук — 1 шт., корень сельдерея или петрушки — по желанию, чеснок — 1–2 зубчика, рис — 1–2 ст. л., сливочное масло — 1 ст. л., томатная паста — 0,5 ч. л. (по желанию), соль — по вкусу, чёрный молотый перец — по вкусу, лавровый лист — 1 шт., укроп — несколько веточек.

Курицу заливают водой, доводят почти до кипения, первую воду сливают, мясо промывают. Затем снова заливают чистой водой, добавляют коренья и лавровый лист, варят бульон на слабом огне 20–25 минут. Лавр и коренья убирают. Лук и морковь нарезают, обжаривают на сливочном масле до мягкости и золотистого цвета. Куриное мясо отделяют от костей, крупно нарезают. В бульон добавляют обжаренные овощи, курицу и рис, солят, варят до готовности риса около 15–20 минут. В конце кладут мелко нарезанный чеснок, немного томатной пасты и чёрный перец. Супу дают настояться 5–10 минут и подают, посыпав укропом.

Ранее мы делились рецептом лучшего рагу для зимы. Азу по-татарски с солеными огурчиками — готовим дома просто и вкусно.

