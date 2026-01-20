Атака США на Венесуэлу
Лавров заявил о беспокойстве из-за попыток дестабилизации Ирана

Попытки внешних сил дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в Иране вызывают глубокое беспокойство, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, такие попытки декларируются, сообщает корреспондент NEWS.ru.

Глубокое беспокойство вызывают откровенные, декларируемые попытки дестабилизировать внешнеполитическую ситуацию в Иране. В частности, <...> [глава евродипломатии] Кая Каллас недавно заявила, что, поддерживая протесты, международное сообщество в лице ЕС добивается смены режима в этой стране, — сказал Лавров.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что нападение США на верховного лидера Али Хаменеи будет иметь серьезные последствия. Он пояснил, что это будет считаться полномасштабной войной против Исламской Республики. По его словам, основные проблемы и страдания иранского народа берут начало в давней вражде и бесчеловечных санкциях, наложенных правительством США и его союзниками. В связи с этим любые нападки на верховного лидера считаются актом агрессии.

До этого сообщалось, что президент США Дональд Трамп намеревался отдать приказ об атаке Ирана, но передумал в последний момент. Американский лидер планировал атаку на фоне массовых протестов в арабском государстве. Журналисты подчеркнули, что изменить решение его заставили советники. Они не давали гарантий о свержении власти только за счет быстрой серии авиаударов.

