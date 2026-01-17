Трамп собирался ударить по Ирану, но передумал в последний момент

Трамп собирался ударить по Ирану, но передумал в последний момент WSJ: Трамп собирался приказать ударить по Ирану, но передумал

Президент США Дональд Трамп намеревался отдать приказ об атаке Ирана, но передумал в последний момент, сообщили в издании The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме. Отмечается, что лидер планировал атаку на фоне массовых протестов в арабском государстве.

Во вторник вечером Трамп склонялся к тому, чтобы приказать атаковать, и проинструктировал Пентагон готовиться к удару по Ирану, — уточнили в издании.

Журналисты подчеркнули, что передумать Трампа заставили советники. Они не давали гарантий о свержении власти Израиля только за счет быстрой серии авиаударов, добавили в издании.

Ранее ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин заявил, что Трамп боится нападать на Иран из-за близости страны с американскими военными объектами. Кроме того, по его словам, это может создать трудности для нефтяной стратегии главы Белого дома.

До этого президент США публично обратился к американцам и гражданам союзных стран, которые в данный момент находятся в Иране. Он рекомендовал им срочно покинуть территорию государства.