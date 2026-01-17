Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
17 января 2026 в 13:25

Трамп собирался ударить по Ирану, но передумал в последний момент

WSJ: Трамп собирался приказать ударить по Ирану, но передумал

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Президент США Дональд Трамп намеревался отдать приказ об атаке Ирана, но передумал в последний момент, сообщили в издании The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме. Отмечается, что лидер планировал атаку на фоне массовых протестов в арабском государстве.

Во вторник вечером Трамп склонялся к тому, чтобы приказать атаковать, и проинструктировал Пентагон готовиться к удару по Ирану, — уточнили в издании.

Журналисты подчеркнули, что передумать Трампа заставили советники. Они не давали гарантий о свержении власти Израиля только за счет быстрой серии авиаударов, добавили в издании.

Ранее ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин заявил, что Трамп боится нападать на Иран из-за близости страны с американскими военными объектами. Кроме того, по его словам, это может создать трудности для нефтяной стратегии главы Белого дома.

До этого президент США публично обратился к американцам и гражданам союзных стран, которые в данный момент находятся в Иране. Он рекомендовал им срочно покинуть территорию государства.

США
Иран
Дональд Трамп
удары
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
У бывшего мэра Сочи изъяли бриллиант стоимостью 3,5 млн рублей
Ученые назвали категорию пациентов, которые рискуют умереть от ковида
В Госдуме оценили слова Касаткиной после получения гражданства Австралии
Медведчук раскрыл, стоит ли ждать мира на Украине в 2026 году
Дрю Берримор рассказала о пережитой в детстве травле из-за веса
Названы пять признаков испорченной еды из доставки
Готовившего теракты в Хабаровском крае и КБР показали на видео
Педиатр раскрыл опасности купания детей в проруби на Крещение
Стихи от Урганта, Хабенский, Эрнст: как прошло прощание с Золотовицким
Раскрыто число пострадавших при взрыве в кафе на Ставрополье
В России утвердили время ожидания скорой помощи
Схема Долиной начала работать в России по-новому
Треска с грибами в Крещенский сочельник: быстрый постный рецепт
«Игоряш, смотри, все пришли»: Верник трогательно простился с Золотовицким
В Италии арестовали побывавший в России сухогруз
«Делал ненавязчиво»: Хабенский раскрыл главное достоинство Золотовицкого
Минобороны России обсудило военное сотрудничество со странами Африки
Эксперт назвал лучшие продукты в аномальные морозы
Заслуженная артистка РФ Ненашева попала в больницу
Коммунальная авария в Перми привела к масштабному потопу на улицах
Дальше
Самое популярное
Вместо ужина готовлю горячий пирог-жюльен: без теста, с большим количеством начинки
Общество

Вместо ужина готовлю горячий пирог-жюльен: без теста, с большим количеством начинки

Заливаю творог яйцом и молоком — через 25 минут на столе творожное суфле «Золушка»
Общество

Заливаю творог яйцом и молоком — через 25 минут на столе творожное суфле «Золушка»

Сотни мертвых бойцов и агония Киева: новости СВО на вечер 15 января
Россия

Сотни мертвых бойцов и агония Киева: новости СВО на вечер 15 января

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.