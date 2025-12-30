Ну прям реально делается за 10 минут: вау-салат из 4 ингредиентов — к Новому году самое то

Когда совсем нет времени готовить, а хочется чего-то сытного и вкусного, выручает этот салат. Минимум продуктов, никакой лишней возни — все нарезали, смешали, и можно подавать. Отличный вариант на Новый год, особенно к неожиданным гостям.

Ингредиенты: соленые огурцы — 2–3 шт. (200 г), яйца куриные — 3 шт., ветчина — 200 г, кукуруза консервированная — 1 банка (150 г без жидкости), зеленый лук — 20 г, чеснок — 1–2 зубчика, майонез — 2–3 ст. ложки.

Приготовление: яйца взбивают с щепоткой соли и готовят тонкий омлет на сковороде, затем остужают и нарезают полосками. Соленые огурцы и ветчину нарезают соломкой, добавляют кукурузу, мелко нарезанный зеленый лук и пропущенный через пресс чеснок. Все ингредиенты соединяют, заправляют майонезом и тщательно перемешивают.

Салат получается сочным, ароматным и очень сытным — настоящая находка, когда времени в обрез, а вкусного хочется прямо сейчас.

