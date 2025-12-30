Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 декабря 2025 в 07:30

Ну прям реально делается за 10 минут: вау-салат из 4 ингредиентов — к Новому году самое то

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Когда совсем нет времени готовить, а хочется чего-то сытного и вкусного, выручает этот салат. Минимум продуктов, никакой лишней возни — все нарезали, смешали, и можно подавать. Отличный вариант на Новый год, особенно к неожиданным гостям.

Ингредиенты: соленые огурцы — 2–3 шт. (200 г), яйца куриные — 3 шт., ветчина — 200 г, кукуруза консервированная — 1 банка (150 г без жидкости), зеленый лук — 20 г, чеснок — 1–2 зубчика, майонез — 2–3 ст. ложки.

Приготовление: яйца взбивают с щепоткой соли и готовят тонкий омлет на сковороде, затем остужают и нарезают полосками. Соленые огурцы и ветчину нарезают соломкой, добавляют кукурузу, мелко нарезанный зеленый лук и пропущенный через пресс чеснок. Все ингредиенты соединяют, заправляют майонезом и тщательно перемешивают.

Салат получается сочным, ароматным и очень сытным — настоящая находка, когда времени в обрез, а вкусного хочется прямо сейчас.

Ранее мы делились рецептом закуски из помидоров с сырной массой и оливками. Вкуснятина из 4 ингредиентов.

Проверено редакцией
Читайте также
Больше не готовлю «Гранатовый браслет» на Новый год, удивляю гостей салатом с горбушей и яблоком
Общество
Больше не готовлю «Гранатовый браслет» на Новый год, удивляю гостей салатом с горбушей и яблоком
Готовим «Медвежью шубку» к Новому году — салат, которым вы будете гордиться: такой вкусноте место в центре стола
Общество
Готовим «Медвежью шубку» к Новому году — салат, которым вы будете гордиться: такой вкусноте место в центре стола
Медовик в форме венка — эффектный новогодний торт с нежным сметанным кремом
Общество
Медовик в форме венка — эффектный новогодний торт с нежным сметанным кремом
Бабушкин секрет: творожная запеканка с манкой без муки
Семья и жизнь
Бабушкин секрет: творожная запеканка с манкой без муки
Россиянам напомнили, куда обращаться в случае ЧП в Новый год
Власть
Россиянам напомнили, куда обращаться в случае ЧП в Новый год
салаты
простой рецепт
Новый год
закуски
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ford подал в Роспатент серию заявок на товарные знаки
Названа причина ударов коалиции во главе с Саудовской Аравией по Йемену
В Госдуме предложили изменить статус спецоперации на Украине
Россиянка раскаялась в убийстве своих детей трех и пяти лет
Названа неочевидная ошибка перед анализом крови на сахар
Плохая меткость спасла ребенка богатых родителей от мошенников
Быстрый и полезный салат с тофу для новогоднего настроения
Беременную Лерчек госпитализировали из-под домашнего ареста
ВСУ отказались идти в атаку на Харьковском направлении
Названа самая востребованная сфера для работодателей в 2025 году
Медведев подвел итоги 2025 года и назвал Зеленского «уродцем»
В Сирии представили новые купюры без изображения Асада
«Мрачный месяц катастрофы»: на Западе подвели итоги декабря для Украины
Воздушное сообщение ограничили в районе резиденции Трампа во Флориде
Забытое блюдо: постная закуска с черной редькой и кунжутом
Иран ответил на угрозы Трампа обещанием удара «за рамками воображения»
Авиакомпания раскрыла правду о «самолете-призраке» со 150 россиянами
Москвичам рассказали, какой высоты достигнет снежный покров к Новому году
Юрист раскрыл, можно ли вернуть изготовленную на заказ мебель
«Смертельные» рюкзаки, гибель штурмовиков: новости СВО на утро 30 декабря
Дальше
Самое популярное
Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Две картошки и ложка сметаны. Вместо обычных блинов пеку аппетитные лепешки — сытно и безумно вкусно
Общество

Две картошки и ложка сметаны. Вместо обычных блинов пеку аппетитные лепешки — сытно и безумно вкусно

Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой
Общество

Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.