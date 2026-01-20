Стакан манки и пачка творога — готовлю австрийский манник. С изюмом и лимоном — тает во рту

Этот манник с творогом, изюмом и лимонной цедрой — гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для чаепития или сытного завтрака.

Получается обалденная вкуснятина: очень влажный, нежный и воздушный пирог с приятной зернистой текстурой манки, сладкими взрывами изюма и свежим цитрусовым ароматом. Это тот самый уютный десерт, который тает во рту.

Для приготовления вам понадобится: стакан манной крупы, стакан сахара, 250 г творога, 3 яйца, стакан молока, 100 г изюма, цедра одного лимона, 1 ч. л. разрыхлителя, щепотка соли, сливочное масло для смазывания. Изюм залейте кипятком (или ромом) на 15 минут, затем обсушите. В глубокой миске смешайте манку, сахар, творог, яйца и молоко. Дайте массе постоять 20–30 минут, чтобы крупа набухла. Добавьте разрыхлитель, цедру, изюм и соль, перемешайте. Тесто вылейте в смазанную маслом форму и выпекайте 40–45 минут при 180 °C до золотистой корочки. Дайте пирогу полностью остыть в форме.

