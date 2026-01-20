IT-эксперт раскрыл, как можно определить приложения-шпионы на телефоне IT-специалист Кузнецов: в приложениях-шпионах много агрессивной рекламы

Определить приложения-шпионы можно по агрессивной рекламе шок-контента, казино и псевдоинвестиций, заявил Lenta.ru специалист по инфраструктуре мобильных приложений Артем Кузнецов. Он также отметил, что в таких программах функции могут не соответствовать запрашиваемым разрешениям.

Особенно настораживает реклама шок-контента, казино, псевдоинвестиций или «бесплатного просмотра фильмов и YouTube», — сказал Кузнецов.

Эксперт добавил, что у мошеннических приложений мало отзывов от пользователей и низкое число скачиваний. При этом официальный статус той или иной программы в магазинах App Store и Google Play не означает, что она безопасна.

