20 января 2026 в 11:01

IT-эксперт раскрыл, как можно определить приложения-шпионы на телефоне

IT-специалист Кузнецов: в приложениях-шпионах много агрессивной рекламы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Определить приложения-шпионы можно по агрессивной рекламе шок-контента, казино и псевдоинвестиций, заявил Lenta.ru специалист по инфраструктуре мобильных приложений Артем Кузнецов. Он также отметил, что в таких программах функции могут не соответствовать запрашиваемым разрешениям.

Особенно настораживает реклама шок-контента, казино, псевдоинвестиций или «бесплатного просмотра фильмов и YouTube», — сказал Кузнецов.

Эксперт добавил, что у мошеннических приложений мало отзывов от пользователей и низкое число скачиваний. При этом официальный статус той или иной программы в магазинах App Store и Google Play не означает, что она безопасна.

Ранее стало известно, что наиболее популярными схемами телефонных мошенников в 2025 году стали мнимый взлом аккаунта на «Госуслугах», замена счетчика в квартире и онлайн-собеседование для трудоустройства. В частности, злоумышленники отправляют клиенту СМС или электронное письмо. В сообщении говорится, что аккаунт на «Госуслугах» якобы взломан, требуется срочно связаться со специалистами по указанному номеру, после чего жертва звонит аферистам и сообщает секретный код.

