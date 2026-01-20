Картофельные пирожки‑скороспелки: сытный обед за считанные минуты

Когда на пороге гости или семья требует немедленного угощения, выручат картофельные пирожки по простому рецепту. Они получаются аппетитными, сытными и радуют знакомым вкусом детства. При этом готовить их несложно — набор продуктов привычный, а процесс не отнимает много времени.

Для начала подготовьте ингредиенты: 100 мл воды, 1 ч. л. соли, 1 ст. л. рафинированного растительного масла, 250 г муки, по пучку свежего укропа и петрушки, 2 картофелины, 50 г сливочного масла и масло для жарки. В тёплой воде растворите соль, добавьте растительное масло и мелко нарезанный укроп, перемешайте.

Постепенно вводите просеянную муку, вымешивайте тесто до образования шара, накройте полотенцем и дайте немного отдохнуть. Тем временем отварите картофель в мундире, сделайте пюре, добавив сливочное масло и мелко нарезанную петрушку. Раскатайте тесто, вырежьте круги, положите начинку и сформируйте пирожки. Обжарьте их до золотистой корочки — и можно подавать к столу.

Ранее сообщалось: если надоело однообразное куриное филе, попробуйте эту быструю и недорогую запеканку. Простые продукты, минимум усилий, а на выходе — ароматное сытное блюдо с золотистой сырной корочкой, которое оценят все домашние.