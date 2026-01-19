Атака США на Венесуэлу
19 января 2026 в 22:29

Оливье для худеющих — ешьте хоть каждый день: скрасит диету и ужины

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Оливье по этому рецепту отлично подойдет для худеющих. Он скрасит диету и скучные ужины. Салат получается сочным и питательным, а его калорийность составляет около 80–90 ккал на 100 граммов. Ешьте хоть каждый день!

Для приготовления понадобится: 300 г отварного или запеченного куриного филе, 3 сваренных вкрутую яйца, 1 крупный свежий огурец, 150 г консервированного или замороженного зеленого горошка (разморозить), небольшой пучок зеленого лука или укропа. Для заправки: 150 г натурального греческого йогурта (2–5% жирности), 1 ст. л. зернистой горчицы, 1 ст. л. лимонного сока, соль и черный перец по вкусу. Куриное филе, огурцы и яйца нарежьте небольшими кубиками. Зелень мелко порубите. В салатнице смешайте все ингредиенты. В отдельной миске приготовьте соус: смешайте йогурт, горчицу, лимонный сок, соль и перец до однородности.

Заправьте салат соусом непосредственно перед подачей. Дайте настояться 10–15 минут в холодильнике для пропитки.

Ранее стало известно, как приготовить салат «Свежий бриз» с копченой курицей и яблоком.

Проверено редакцией
Дарья Иванова
Д. Иванова
