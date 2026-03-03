Оливье для Великого поста: рецепт салата и майонеза к нему — вы удивитесь, как это просто

Великий пост — не повод отказываться от любимых и праздничных блюд. Рассказываем рецепт постного оливье и майонеза к нему. Вы удивитесь, как это просто приготовить.

Для приготовления понадобится: для салата — 4-5 картофелин, 2 моркови, 1 банка зеленого горошка, 3-4 соленых огурца, 1 луковица (по желанию), 200 г веганской колбасы или отварного нута для сытности, соль, перец, зелень. Для постного майонеза: 150 мл растительного масла, 100 мл соевого молока (несладкого, комнатной температуры), 1 ч. л. горчицы, 1 ст. л. лимонного сока, 1 ч. л. сахара, 0,5 ч. л. соли.

Рецепт: картофель и морковь отварите до готовности, остудите, очистите и нарежьте мелкими кубиками. Огурцы и веганскую колбасу нарежьте кубиками. Лук мелко порубите. С горошка слейте жидкость. Смешайте все ингредиенты. Для майонеза в высокий стакан погружным блендером взбейте соевое молоко, масло, горчицу, лимонный сок, сахар и соль. Начинайте взбивать на дне стакана, не поднимая блендер, пока масса не загустеет до консистенции майонеза. Заправьте салат, перемешайте, посолите и поперчите по вкусу.

