Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 марта 2026 в 13:28

Оливье для Великого поста: рецепт салата и майонеза к нему — вы удивитесь, как это просто

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Великий пост — не повод отказываться от любимых и праздничных блюд. Рассказываем рецепт постного оливье и майонеза к нему. Вы удивитесь, как это просто приготовить.

Для приготовления понадобится: для салата — 4-5 картофелин, 2 моркови, 1 банка зеленого горошка, 3-4 соленых огурца, 1 луковица (по желанию), 200 г веганской колбасы или отварного нута для сытности, соль, перец, зелень. Для постного майонеза: 150 мл растительного масла, 100 мл соевого молока (несладкого, комнатной температуры), 1 ч. л. горчицы, 1 ст. л. лимонного сока, 1 ч. л. сахара, 0,5 ч. л. соли.

Рецепт: картофель и морковь отварите до готовности, остудите, очистите и нарежьте мелкими кубиками. Огурцы и веганскую колбасу нарежьте кубиками. Лук мелко порубите. С горошка слейте жидкость. Смешайте все ингредиенты. Для майонеза в высокий стакан погружным блендером взбейте соевое молоко, масло, горчицу, лимонный сок, сахар и соль. Начинайте взбивать на дне стакана, не поднимая блендер, пока масса не загустеет до консистенции майонеза. Заправьте салат, перемешайте, посолите и поперчите по вкусу.

Ранее стало известно, как приготовить блины без яиц и молока: смешиваем воду, муку — и жарим.

Проверено редакцией
Читайте также
Постный оливье — ем круглый год вне зависимости от повода: все, кто пробовал, уплетают за обе щеки
Общество
Постный оливье — ем круглый год вне зависимости от повода: все, кто пробовал, уплетают за обе щеки
Новый король застолий — салат «Ревнивец» с сырными шариками — эффектно, сытно и очень вкусно
Общество
Новый король застолий — салат «Ревнивец» с сырными шариками — эффектно, сытно и очень вкусно
Постный пирог с морковью: полезный и сладкий
Семья и жизнь
Постный пирог с морковью: полезный и сладкий
Идеальный постный пирог на каждый день: вкуснотища с яблоками
Семья и жизнь
Идеальный постный пирог на каждый день: вкуснотища с яблоками
Дешево и сердито: попробуйте вкуснейший пирог, который удивит вкусом
Семья и жизнь
Дешево и сердито: попробуйте вкуснейший пирог, который удивит вкусом
оливье
Великий пост
рецепты
майонез
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Иран «прикрыл» один из «райских уголков» на Ближнем Востоке
Экс-глава офиса Зеленского получил новый пост
«Понимание разное»: Лисовец о предложении ввести дресс-код в театрах
Российская актриса из-за повышения цен решила уволить водителя
В СК призвали ввести условие для лишения гражданства
США могут перебросить ядерные бомбардировщики на Ближний Восток
В Госдуме оценили предложение Стерлигова вернуть Юрьев день
Нутрициолог перечислил неочевидные продукты с высокой калорийностью
Иран атаковал пункты управления американской армии в Бахрейне
Стало известно, что может вынудить Трампа отправить военных в Иран
Известный футболист мог сбежать из Ближнего Востока из-за атак Ирана
Бастрыкин придумал новое наказание для коррупционеров
Политолог назвал следующий шаг Ирана в эскалации с ОАЭ
Стало известно место прощания с Колядой
Путин и Орбан подняли вопрос о венграх в российском плену
В Совфеде высказались о вечно меняющейся позиции Зеленского про выборы
Путин принял с докладом главу Федерального казначейства России
«По щиколотку в кипятке»: девушка потеряла 8 пальцев в ночном клубе
Тысячи жителей Минаба вышли на прощание с погибшими школьницами
Удар по больнице, 22 трупа, обстрел братской могилы: ВСУ атакуют РФ 3 марта
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.