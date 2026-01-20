Последние секунды до вылета автобуса в кювет в Ленобласти попали на видео

Видеорегистратор записал момент падения автобуса в кювет в Кингисеппском районе Ленобласти, передает телеканал «78». Судя по кадрам, водитель не справился с управлением на повороте. Транспорт снес ограждение, врезался в дорожный знак и перевернулся.

В автобусе ехали сотрудники порта Усть-Луга. При ДТП пострадали пять пассажиров, их госпитализировали. Один из них сломал три ребра и получил сильный удар по легким. По его мнению, водитель при повороте выбрал неправильную скорость.

Но там тоже всякие травмы, всякой тяжести. Там и руки не поднять. Они, я думаю, на больничном будут в итоге, — отметил мужчина.

Авария произошла днем 19 января на трассе А-180 вблизи поселка Алексеевка. В автобусе было 16 пассажиров. МЧС сообщало о четырех пострадавших.

