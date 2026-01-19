Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
19 января 2026 в 15:29

Страшное ДТП с автобусом произошло в Ленобласти

Автобус с пассажирами съехал в кювет и перевернулся в Ленобласти

Читайте нас в Дзен

Автобус с 16 людьми съехал в кювет и перевернулся на бок на трассе в Ленинградской области, в результате чего пострадали четыре человека, сообщает пресс-служба регионального МЧС. Инцидент произошел на федеральной дороге А-180 близ населенного пункта Алексеевка.

В момент происшествия в автобусе находились 16 человек. По предварительной информации, в результате ДТП пострадали четыре взрослых человека. Все они направлены для осмотра и оказания необходимой медицинской помощи, — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба ГКУ «Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба» сообщила о смертельном ДТП в Волховском районе. На трассе столкнулись легковой автомобиль «Киа-Спектра» и грузовик КамАЗ, в результате чего водитель и пассажир легковушки погибли.

Кроме того, в Локнянском районе Псковской области на железнодорожном переезде произошло столкновение легкового автомобиля с грузовым составом. В результате данного дорожно-транспортного происшествия погибли все четыре человека, находившиеся в машине.

автобусы
ДТП
аварии
Ленобласть
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Воробьев рассказал о подмосковной программе поддержки участников СВО
Мелкие дожди и потепление до +5? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
МВФ пересмотрел прогнозы по росту российской экономики на 2026‑2027 годы
Капитан «Адмирала» забил гол в свои ворота
Названы топ-7 пророчеств Ванги и Нострадамуса, которые уже начали сбываться
В России выпустят монету в честь 200-летия Салтыкова-Щедрина
Экс-нардеп раскрыл идеальный исход по территориальному вопросу Гренландии
Еврокомиссия призвала США к сдержанности в ответ на угрозы Трампа
Страшное ДТП с автобусом произошло в Ленобласти
Дмитриев высмеял жесткие заявления Минфина ФРГ по вопросу Гренландии
В Подмосковье молодого человека зарезали на автобусной остановке
Глава ФИФА призвал наказать сборную Сенегала за выходку во время матча
Глюкоза потребовала деньги с музыкального лейбла Illuminati
Названы лучшие виды физической активности для омоложения мозга
Macan окунулся в прорубь вместе с сослуживцами и попал на видео
Колумбийские наемники ВСУ взбунтовались в первый же день на фронте
В Пекине отвергли тезис о «китайской угрозе» Гренландии
Волочкова рассказала о собственной танцевальной школе для детей
Нидерландам вновь понадобился российский кобальт впервые с 2024 года
Вскрыли замки за 15 тысяч: Лурье вселилась в купленную у Долиной квартиру
Дальше
Самое популярное
Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин
Семья и жизнь

Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник
Семья и жизнь

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник

Печенье «Поцелуйчики» из готового слоеного теста: быстро и вкусно
Семья и жизнь

Печенье «Поцелуйчики» из готового слоеного теста: быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.