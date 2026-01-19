Страшное ДТП с автобусом произошло в Ленобласти Автобус с пассажирами съехал в кювет и перевернулся в Ленобласти

Автобус с 16 людьми съехал в кювет и перевернулся на бок на трассе в Ленинградской области, в результате чего пострадали четыре человека, сообщает пресс-служба регионального МЧС. Инцидент произошел на федеральной дороге А-180 близ населенного пункта Алексеевка.

В момент происшествия в автобусе находились 16 человек. По предварительной информации, в результате ДТП пострадали четыре взрослых человека. Все они направлены для осмотра и оказания необходимой медицинской помощи, — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба ГКУ «Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба» сообщила о смертельном ДТП в Волховском районе. На трассе столкнулись легковой автомобиль «Киа-Спектра» и грузовик КамАЗ, в результате чего водитель и пассажир легковушки погибли.

Кроме того, в Локнянском районе Псковской области на железнодорожном переезде произошло столкновение легкового автомобиля с грузовым составом. В результате данного дорожно-транспортного происшествия погибли все четыре человека, находившиеся в машине.