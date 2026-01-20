Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
20 января 2026 в 09:00

«Покинет офис»: Трамп унизил Макрона за отказ вступить в Совет мира

Трамп заявил, что Макрон никому не нужен

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/Admedia/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Президент США Дональд Трамп заявил, что французский лидер Эммануэль Макрон никому не нужен. Так глава Белого дома прокомментировал информацию об отказе президента Франции присоединиться к новому международному объединению Совет мира по Газе, передает агентство Reuters.

Знаете, он никому не нужен, потому что очень скоро он покинет офис, — подчеркнул Трамп.

Ранее сообщалось, что Макрон планирует отклонить приглашение своего американского коллеги присоединиться к Совету мира. По данным источников, решение принято из-за опасений, что устав организации выходит за рамки декларируемых изначально целей.

До этого стало известно, что почти 60 стран получили предложение стать участниками Совета мира для управления сектором Газа. Большинство из приглашенных государств пока отнеслись к инициативе с осторожностью из-за возможных геополитических рисков.

Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник выразил мнение, что Трамп планирует учредить международный Совет мира, чтобы заменить Совет Безопасности ООН. Однако, по его словам, на данный момент инициатива выглядит сырой и непонятной.

Дональд Трамп
Эммануэль Макрон
США
Франция
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Классика — сырники на сковороде: шаг за шагом
Полный гид по приготовлению плова с нутом и барбарисом
Супруги через 20 лет брака узнали, что они брат и сестра
Прохожий набросился с кулаками на водителя скорой помощи
Трамп выразил уверенность в уступчивости Европы по вопросу Гренландии
Вдова убитого алтайского чиновника потребовала 10 млн с администрации
Готовивший теракты россиянин открыл огонь по силовикам и был ликвидирован
Власти Дании позарились на территорию России
Вратарь «Сан-Хосе» прокомментировал драку с Бобровским в матче НХЛ
Стало известно, кто стоял за хищениями из Промсвязьбанка
SHOT: «секретный» пруд Долиной влетел ей в копеечку
Тестирование на вирус папилломы человека стало доступно по полису ОМС
Рогов раскрыл, как командиры ВСУ «приговорили» к смерти своих штурмовиков
Трамп нашел способ заставить Макрона присоединиться к Совету мира
Норвегия собралась конфисковать имущество граждан в случае войны
Бесхозного быка сняли на видео во время прогулки под Серпуховом
Последние секунды до вылета автобуса в кювет в Ленобласти попали на видео
Катание на ватрушке в Оренбурге закончилось госпитализацией пенсионерки
Страшная инфекция привела к закрытию кафе в Екатеринбурге
Пол внезапно раскололся под ногами посетителей торгового центра
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.