«Покинет офис»: Трамп унизил Макрона за отказ вступить в Совет мира

Президент США Дональд Трамп заявил, что французский лидер Эммануэль Макрон никому не нужен. Так глава Белого дома прокомментировал информацию об отказе президента Франции присоединиться к новому международному объединению Совет мира по Газе, передает агентство Reuters.

Знаете, он никому не нужен, потому что очень скоро он покинет офис, — подчеркнул Трамп.

Ранее сообщалось, что Макрон планирует отклонить приглашение своего американского коллеги присоединиться к Совету мира. По данным источников, решение принято из-за опасений, что устав организации выходит за рамки декларируемых изначально целей.

До этого стало известно, что почти 60 стран получили предложение стать участниками Совета мира для управления сектором Газа. Большинство из приглашенных государств пока отнеслись к инициативе с осторожностью из-за возможных геополитических рисков.

Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник выразил мнение, что Трамп планирует учредить международный Совет мира, чтобы заменить Совет Безопасности ООН. Однако, по его словам, на данный момент инициатива выглядит сырой и непонятной.