Бесхозного быка сняли на видео во время прогулки под Серпуховом

Бесхозного быка сняли на видео во время прогулки под Серпуховом

Бесхозный бык был замечен в районе деревни Борисово под Серпуховом, пишет Telegram-канал «МК: срочные новости». Отмечается, что животное уже несколько дней гуляет по улицам.

Судя по опубликованным кадрам, бык не проявляет агрессии. Заметив приближающуюся машину, он просто убежал.

Ранее в турецком городе Невшехир бык устроил настоящую битву с припаркованным автомобилем. Животное сначала сорвалось с привязи и бесновалось на улице. Затем его внимание привлекла машина, и бык начал бить ее рогами. Испуганные местные жители наблюдали за этой схваткой. Хозяевам в конце концов удалось усмирить животное. Для этого им пришлось использовать дротик со снотворным. После инцидента проблемного быка зарезали.

В свое время в Дагестане полицейским потребовалось усмирять буйного быка прицельными выстрелами. Инцидент произошел в Махачкале. На улице Маяковского взбесившееся парнокопытное начало нападать на людей и атаковать автомобили. От действий животного пострадала одна местная жительница. Хозяин не смог успокоить быка, поэтому на место была вызвана полиция.