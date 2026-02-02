Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 февраля 2026 в 15:17

Десятки быков спасли из горящего коровника в российском регионе

Спасатели эвакуировали 40 быков из горящего коровника в Ленинградской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Не менее 40 быков эвакуировали из фермы, вспыхнувшей в Волосовском районе Ленинградской области, сообщила пресс-служба ГКУ «Леноблпожспас». Пожар охватил кровлю одноэтажного коровника площадью 100 квадратных метров в деревне Курковицы.

Горит кровля одноэтажного коровника размером 20 на 100 м. <…> Личный состав проводит эвакуацию скота. На данный момент эвакуировано 40 быков, — говорится в сообщении.

К тушению коровника в Волосовском районе подключились дополнительные силы МЧС. Первоначально на месте работал личный состав 119-й пожарной части Волосовского отряда «Леноблпожспас». Для борьбы с огнем также были направлены расчеты 120-й пожарной части.

Ранее один человек погиб в результате пожара в квартире жилого дома в Улан-Удэ. Тело мужчины обнаружили в ходе тушения возгорания. Ведомство устанавливает причины ЧП.

До этого, 31 января, в частной сауне произошел пожар на площади 70 квадратных метров. В результате погибли пятеро подростков. Спастись удалось только одной девушке из компании. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

быки
животные
скот
фермы
Ленобласть
пожары
происшествия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме рассказали, почему молодые семьи все чаще уезжают из городов
Тысяча убитых и ликвидация Зеленского: новости СВО на вечер 2 февраля
Число погибших в страшном ДТП с автобусом увеличилось
Захарова анонсировала переговоры Лаврова с главой МИД Швейцарии
Мизулина призвала ужесточить меры по чистке интернета
Автоэксперт рассказал, что может спасти российский авторынок в 2026 году
Появились подробности о поиске контактировавших с зараженными оспой обезьян
Страшное ДТП на трассе «Сибирь» унесло жизни пяти детей
Лондон высылает российского дипломата
Автоэксперт рассказал, насколько в 2026 году подорожают автомобили
Два магазина внезапно «спустились» под землю и попали на видео
На Украине выросло число сторонников вывода войск из Донбасса
Раскрыты детали о подозреваемом в похищении мальчика в Петербурге
Аналитик раскрыл, из-за чего рухнули биржевые цены на золото и серебро
В зоне СВО погиб известный актер Ткаченко: причины смерти, биография
Несколько российских вузов оказались в поле зрения Рособрнадзора
Единый центр военного комиссариата начал работу на севере Москвы
В Госдуме рассказали, кому положены льготы на уплату земельного налога
Инсульт не помог Васе Бандиту избежать наказания
Военэксперт ответил, кто стоит за отправкой наемников из Аргентины в ВСУ
Дальше
Самое популярное
История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года
Семья и жизнь

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
Семья и жизнь

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно
Семья и жизнь

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.