Десятки быков спасли из горящего коровника в российском регионе Спасатели эвакуировали 40 быков из горящего коровника в Ленинградской области

Не менее 40 быков эвакуировали из фермы, вспыхнувшей в Волосовском районе Ленинградской области, сообщила пресс-служба ГКУ «Леноблпожспас». Пожар охватил кровлю одноэтажного коровника площадью 100 квадратных метров в деревне Курковицы.

Горит кровля одноэтажного коровника размером 20 на 100 м. <…> Личный состав проводит эвакуацию скота. На данный момент эвакуировано 40 быков, — говорится в сообщении.

К тушению коровника в Волосовском районе подключились дополнительные силы МЧС. Первоначально на месте работал личный состав 119-й пожарной части Волосовского отряда «Леноблпожспас». Для борьбы с огнем также были направлены расчеты 120-й пожарной части.

