02 февраля 2026 в 11:10

Спасатели обнаружили тело мужчины при тушении пожара в Улан-Удэ

Один человек погиб в результате пожара в квартире в Улан-Удэ

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Один человек погиб в результате пожара в квартире жилого дома в Улан-Удэ, сообщила пресс-служба управления МЧС по Республике Бурятия. Тело мужчины обнаружили в ходе тушения возгорания. Ведомство устанавливает причины ЧП.

Мужчина погиб на пожаре в Улан-Удэ. Ночью 2 февраля горела квартира в жилом доме на улице Ленина, — сообщили в ведомстве.

В ведомстве отметили, что четыре человека самостоятельно эвакуировались из соседнего помещения. Площадь пожара составила около 200 квадратных метров. Для борьбы с огнем на месте работали 25 пожарных и семь единиц специальной техники.

Ранее в частной сауне 31 января произошел пожар на площади 70 квадратных метров. В результате погибли пятеро подростков: Сергей М., Елизавета П., Елизавета А., Софья В. и Ярослав А. Спастись удалось только одной девушке из компании. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Следователи установили, что погибшие подростки, вероятно, отравились угарным газом. По регионального управления СК ведомства, у детей не было возможности безопасно эвакуироваться из-за быстрого распространения огня.

