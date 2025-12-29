Никаких экзотических продуктов: попробовала салат «Марсель» и он покорил — простой, сытный и всегда удачный

Салат «Марсель» — из тех, что не требуют экзотических продуктов, но стабильно становятся любимчиками на столе. Копчёная курица даёт насыщенный вкус, овощи добавляют мягкость, а плавленый сыр делает салат особенно нежным. «Марсель» хорош и для буднего ужина, и для праздника — выглядит аккуратно и нравится всем без исключения.

Ингредиенты: копчёное куриное бедро — 1 шт., картофель — 4 небольших клубня, морковь — 1 шт., яйца — 2 шт., плавленый сыр — 1 шт., майонез — по вкусу, соль — по вкусу.

Приготовление: картофель и морковь вымойте, очистите и отварите до готовности, важно не переварить — овощи должны быть мягкими, но плотными. Остудите. С куриного бедра снимите кожу, удалите кость и нарежьте мясо мелкими кубиками. Выложите курицу первым слоем на блюдо и смажьте тонким слоем майонеза. Картофель натрите на крупной тёрке, выложите поверх курицы, слегка посолите и снова добавьте майонез. Следом натрите морковь, распределите её следующим слоем, посолите и смажьте майонезом. Яйца натрите на тёрке, выложите сверху и снова слегка промажьте. Завершите салат слоем плавленого сыра, натёртого на мелкой тёрке.

