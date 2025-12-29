Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 декабря 2025 в 08:30

Гуляш сидит в печенках? Крутая сметанная подлива с курицей — к пюре, рису и макаронам

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Если привычный гуляш сидит в печёнках, а хочется чего-то домашнего, мягкого и очень вкусного — эта сметанная подлива с курицей выручит на раз-два. Нежное куриное мясо, ароматная овощная основа и густой сливочный соус делают блюдо универсальным: подойдёт к любому гарниру и нравится всей семье.

Ингредиенты: куриное филе бедра — 500 г, репчатый лук — 1 шт., морковь — 1 шт., сметана — 2 ст. л., мука — 1–2 ст. л., лавровый лист — 2 шт., сладкая паприка — по вкусу, чёрный перец — по вкусу, соль — по вкусу, вода — 300–400 мл, растительное масло — для жарки, зелень — для подачи.

Приготовление: куриное филе нарежьте средними кусочками и обжарьте на растительном масле до лёгкой румяности. Добавьте мелко нарезанный лук и тёртую морковь, готовьте до мягкости овощей. Посыпьте мукой, быстро перемешайте и прогрейте 1 минуту. Влейте воду, добавьте сметану, паприку, соль, перец и лавровый лист. Хорошо перемешайте, убавьте огонь и тушите 15–20 минут до густой, нежной подливы. В конце попробуйте на соль и добавьте рубленую зелень.

Подача: идеально подходит к картофельному пюре, рису, гречке, макаронам или булгуру.

Ранее мы готовили салат «Куранты» с индейкой — беспроигрышный вариант. Все забудут про оливье и шубу.

Проверено редакцией
Читайте также
Завтрак без суеты: каша‑ленивица за ночь в холодильнике! Вся семья будет в восторге
Общество
Завтрак без суеты: каша‑ленивица за ночь в холодильнике! Вся семья будет в восторге
Пачка творога и два яйца. Вместо сырников пеку нежные лепешки на сковороде — макаю в сметану, пальчики оближешь
Общество
Пачка творога и два яйца. Вместо сырников пеку нежные лепешки на сковороде — макаю в сметану, пальчики оближешь
У шашлыка нет шансов — готовлю сочную курочку в обычной духовке: мой секрет невероятно вкусного мяса без хлопот
Общество
У шашлыка нет шансов — готовлю сочную курочку в обычной духовке: мой секрет невероятно вкусного мяса без хлопот
Копеечные макароны превращаю в сицилийский шедевр — 20 минут, и на столе нежная паста под ароматным соусом
Общество
Копеечные макароны превращаю в сицилийский шедевр — 20 минут, и на столе нежная паста под ароматным соусом
Простой рецепт из риса: сливочно-томатный плов с курицей — готовим в одной сковороде без мороки
Общество
Простой рецепт из риса: сливочно-томатный плов с курицей — готовим в одной сковороде без мороки
курица
макароны
рис
сметана
гуляш
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Салат с креветками и авокадо: новогодний сюрприз
«Простушечка ты наша»: любовница Товстика с издевкой обратилась к Дибровой
На Западе рассказали, что снизит вероятность нового конфликта
ВС КНДР запустили стратегические крылатые ракеты над Желтым морем
Вместо тринадцатой зарплаты красноярский чиновник получил расчет
Вратарь сборной Судана рухнул на поле во время матча
Появилось последнее видео с умершей актрисой Брижит Бардо
Роспотребнадзор раскрыл результаты исследования напитка Aloe Vera
Россияне стали чаще покупать подержанные мотоциклы
В МВД рассказали о новой схеме мошенничества с пожизненными выплатами
«Гнать поганой метлой»: Газманов о первой реакции на применение ИИ в музыке
Путин ввел новый запрет об иностранных судах
Политолог из США оценил шансы на мир после встречи Трампа и Зеленского
Россиянам назвали самые опасные рыбные блюда
На Украине разочаровались в результатах встречи Зеленского и Трампа
Солнце встретило тремя вспышками последний понедельник 2025-го
Краболов спасся от напавшего на него тигра благодаря другу
Путин официально утвердил форму крестов на гербе России
Блюда на Новый год Огненной Лошади — 2026: что должно быть на столе, что нет
Залужного заподозрили в планах вернуться в Киев
Дальше
Самое популярное
Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако
Общество

Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако

Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет
Общество

Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет

Тонкое тесто, картошка и сыр — через 10 минут уже едим. Турецкие гезлеме — нежнее и вкуснее драников
Общество

Тонкое тесто, картошка и сыр — через 10 минут уже едим. Турецкие гезлеме — нежнее и вкуснее драников

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.