Гуляш сидит в печенках? Крутая сметанная подлива с курицей — к пюре, рису и макаронам

Если привычный гуляш сидит в печёнках, а хочется чего-то домашнего, мягкого и очень вкусного — эта сметанная подлива с курицей выручит на раз-два. Нежное куриное мясо, ароматная овощная основа и густой сливочный соус делают блюдо универсальным: подойдёт к любому гарниру и нравится всей семье.

Ингредиенты: куриное филе бедра — 500 г, репчатый лук — 1 шт., морковь — 1 шт., сметана — 2 ст. л., мука — 1–2 ст. л., лавровый лист — 2 шт., сладкая паприка — по вкусу, чёрный перец — по вкусу, соль — по вкусу, вода — 300–400 мл, растительное масло — для жарки, зелень — для подачи.

Приготовление: куриное филе нарежьте средними кусочками и обжарьте на растительном масле до лёгкой румяности. Добавьте мелко нарезанный лук и тёртую морковь, готовьте до мягкости овощей. Посыпьте мукой, быстро перемешайте и прогрейте 1 минуту. Влейте воду, добавьте сметану, паприку, соль, перец и лавровый лист. Хорошо перемешайте, убавьте огонь и тушите 15–20 минут до густой, нежной подливы. В конце попробуйте на соль и добавьте рубленую зелень.

Подача: идеально подходит к картофельному пюре, рису, гречке, макаронам или булгуру.

