Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 декабря 2025 в 10:15

Сочетание — бомба! Новогодний салат «Варежка» с говядиной и шампиньонами — украшение праздничного стола

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Салат «Варежка» — отличный способ удивить гостей не только вкусом, но и подачей. Сытный, насыщенный и очень домашний, он прекрасно вписывается в новогоднее меню. А форма варежки делает блюдо по-настоящему праздничным, без лишних сложных деталей — аккуратно, красиво и со вкусом.

Ингредиенты: говядина — 200 г, шампиньоны — 200 г, репчатый лук — 1 шт., твердый сыр — 100 г, маринованные огурцы — 150 г, растительное масло — 1 ст. л., морковь — 200 г, яйца — 2 шт., майонез — по вкусу, соль и черный перец — по вкусу. Для оформления: яичный белок, маринованные огурцы — по желанию.

Приготовление: говядину отварите в подсоленной воде до мягкости и остудите в бульоне, затем нарежьте мелкими кубиками. Морковь и яйца отварите заранее и остудите. Лук нарежьте тонкими полукольцами, обдайте кипятком, чтобы убрать горечь, и добавьте к мясу. Шампиньоны нарежьте и обжарьте на растительном масле до легкой румяности, затем соедините с остальными ингредиентами. Сыр натрите на крупной терке, огурцы нарежьте небольшими кубиками или соломкой. Добавьте майонез, посолите, поперчите и аккуратно перемешайте. Выложите салат на плоскую тарелку, сформировав аккуратную варежку. Сверху равномерно распределите тертую вареную морковь, слегка посолите и разровняйте поверхность. Из мелко натертого яичного белка оформите белую «опушку» варежки, при желании добавьте простые декоративные элементы из огурца.

Ранее мы готовили салат «Куранты» с индейкой. Беспроигрышный вариант: все забудут про оливье и шубу.

Проверено редакцией
Читайте также
Сочетаю море и дым: неожиданный поворот для классического цезаря
Семья и жизнь
Сочетаю море и дым: неожиданный поворот для классического цезаря
Готовлю тирамису-болс: шарики с фисташковым кремом. Такой десерт хоть под елку вместо подарка!
Общество
Готовлю тирамису-болс: шарики с фисташковым кремом. Такой десерт хоть под елку вместо подарка!
Удивите всех гостей: топ-10 фирменных блюд из печени
Семья и жизнь
Удивите всех гостей: топ-10 фирменных блюд из печени
Готовлю не оливье, а новогодний блинный торт! Слоеный, с грибами и сыром — он станет новым хитом стола-2026
Общество
Готовлю не оливье, а новогодний блинный торт! Слоеный, с грибами и сыром — он станет новым хитом стола-2026
Салат «Дымок» с копчеными колбасками, который сметают первым: простой, только сварить яйца
Общество
Салат «Дымок» с копчеными колбасками, который сметают первым: простой, только сварить яйца
салат
Новый год
говядина
шампиньоны
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянка переводила деньги ВСУ и получила 13 лет
Пластический хирург объяснил, какие черты внешности определяют гены
Опубликованы фото с убитыми горем Меньшовой и Гординым у гроба Алентовой
Россиянам рассказали о законопроекте про утверждение инвестпрограмм в ЖКХ
Раскрыта доля недовольных своей зарплатой россиян
Диетолог дала советы, как справиться с похмельем после новогоднего застолья
«Нечего жить вместе»: Емельяненко раскрыл причину развода с женой
Джулия Робертс и Ричард Гир снимутся в «Красотке-2»
Бородин ответил, могут ли Долину лишить звания народной артистки
Силы ПВО отбили налет дронов ВСУ на российский регион
Цискаридзе развенчал популярный миф о себе
Лепс решил избавиться от недвижимости за полмиллиарда рублей
Юрист ответил, что грозит подозреваемой в убийстве своих детей в Иркутске
Наступление ВС РФ на Харьков 29 декабря: «азовцев» перемалывают в Купянске
Певица Слава заявила, что резонанс вокруг дела о квартире Долиной начался с нее
В театре Всеволода Шиловского покажут комедию «Папа в паутине»
Россиянин в пьяном угаре зарезал канцелярским ножом знакомую в сауне
Турэксперт оценила риск отказа во въезде в Таиланд для россиян
Ученый назвал лекарства, которые не стоит принимать вместе с алкоголем
Путин разрешил подтверждать возраст через MAX при покупке табака
Дальше
Самое популярное
Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако
Общество

Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако

Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет
Общество

Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.