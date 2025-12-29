Сочетание — бомба! Новогодний салат «Варежка» с говядиной и шампиньонами — украшение праздничного стола

Салат «Варежка» — отличный способ удивить гостей не только вкусом, но и подачей. Сытный, насыщенный и очень домашний, он прекрасно вписывается в новогоднее меню. А форма варежки делает блюдо по-настоящему праздничным, без лишних сложных деталей — аккуратно, красиво и со вкусом.

Ингредиенты: говядина — 200 г, шампиньоны — 200 г, репчатый лук — 1 шт., твердый сыр — 100 г, маринованные огурцы — 150 г, растительное масло — 1 ст. л., морковь — 200 г, яйца — 2 шт., майонез — по вкусу, соль и черный перец — по вкусу. Для оформления: яичный белок, маринованные огурцы — по желанию.

Приготовление: говядину отварите в подсоленной воде до мягкости и остудите в бульоне, затем нарежьте мелкими кубиками. Морковь и яйца отварите заранее и остудите. Лук нарежьте тонкими полукольцами, обдайте кипятком, чтобы убрать горечь, и добавьте к мясу. Шампиньоны нарежьте и обжарьте на растительном масле до легкой румяности, затем соедините с остальными ингредиентами. Сыр натрите на крупной терке, огурцы нарежьте небольшими кубиками или соломкой. Добавьте майонез, посолите, поперчите и аккуратно перемешайте. Выложите салат на плоскую тарелку, сформировав аккуратную варежку. Сверху равномерно распределите тертую вареную морковь, слегка посолите и разровняйте поверхность. Из мелко натертого яичного белка оформите белую «опушку» варежки, при желании добавьте простые декоративные элементы из огурца.

