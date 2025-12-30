Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 декабря 2025 в 13:44

Самый праздничный и нежный салат на столе: «Снег в Париже» — сочные креветки под стружкой из пармезана

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Этот салат — воплощение новогодней элегантности. В нем сочетаются нежные креветки, бархатистое авокадо и сочные томаты черри, а легкая заправка на основе цитруса и оливкового масла подчеркивает свежесть каждого ингредиента. Финальный штрих — воздушная стружка выдержанного пармезана, которая, подобно первому инею, покрывает салат, добавляя пикантную солоноватую ноту и завершая этот изысканный вкусовой ансамбль.

Для приготовления вам понадобится: 300 г очищенных варено-мороженых креветок, 1 спелое авокадо, 150 г томатов черри, 50 г руколы, 70 г твердого сыра пармезан. Для заправки: 3 ст. л. оливкового масла, сок половины лимона, 1 ч. л. меда, соль, свежемолотый белый перец. Креветки разморозьте и обсушите. Авокадо очистите и нарежьте ломтиками, томаты разрежьте пополам. На большое блюдо выложите слой руколы. Сверху аккуратно распределите ломтики авокадо, креветки и половинки томатов. В отдельной емкости взбейте вилкой оливковое масло, лимонный сок, мед, соль и перец до однородности. Полейте салат приготовленной заправкой. С помощью овощечистки нарежьте пармезан тонкими широкими стружками и щедро украсьте ими салат. Для праздничного блеска можно добавить несколько икорных жемчужин. Подавайте сразу, чтобы авокадо не потемнело, а пармезан сохранил свою хрустящую легкость.

Ранее сообщалось, как приготовить праздничные антрекоты с картофелем дофинуаз.

Проверено редакцией
Читайте также
Копченый окорочок и картошка: готовим бюджетную запеканку, от которой обалдеют все
Общество
Копченый окорочок и картошка: готовим бюджетную запеканку, от которой обалдеют все
Готовим курицу крем-чиз: филе в соусе из творожного сыра — такое мясо не оставляет равнодушным никого
Общество
Готовим курицу крем-чиз: филе в соусе из творожного сыра — такое мясо не оставляет равнодушным никого
На Новый год готовлю только проверенные временем рецепты: курица по-капитански без майонеза
Общество
На Новый год готовлю только проверенные временем рецепты: курица по-капитански без майонеза
Дамплинги по-тайски: готовим сочные пельмешки в кокосовом карри — шедевр за 30 минут из полуфабриката
Общество
Дамплинги по-тайски: готовим сочные пельмешки в кокосовом карри — шедевр за 30 минут из полуфабриката
Салат с креветками и крабом: звезда праздника
Семья и жизнь
Салат с креветками и крабом: звезда праздника
рецепты
креветки
кулинария
закуски
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названо масштабное последствие атаки ВСУ на резиденцию Путина
Москвичам рассказали о новой схеме мошенником под видом коммунальщиков
Успенская прошлась по песням из «Иронии судьбы»
Россиянам рассказали, какой штамм гриппа охватил регионы
Психолог объяснила, как лучше провести последний день перед Новым годом
Историк объяснил, зачем Украина атаковала резиденцию Путина
В России оценили перспективы пересадки людям свиных органов
Токаев бросил вызов Европе, подписав похожий на российский закон
Мужчина получил ножевые ранения в центре Петербурга
Посол ответил на вопрос о контактах Москвы и Душанбе по теракту в «Крокусе»
Когда будет ответ на атаку резиденции Путина? Удары по Украине 30 декабря
Полиция задержала мужчину после избиения знакомых арматурой под Петербургом
«Пример стойкости»: Белоусов поздравил бойцов с освобождением Богуславки
В ДНР раскрыли число освобожденных за год населенных пунктов
Telegram-каналы хотят приравнять к СМИ для борьбы с фейковыми новостями
Пять принципов инженерного лидерства: модель управления Алексея Ашихмина
Россияне рассказали, что создает им новогоднее настроение
Коц назвал «базовый минимум»для уничтожения в руководстве Украины
Школьник скончался, подавившись блинами
Вечеринка у Галич, просьба о помощи: как живет Аглая Тарасова после суда
Дальше
Самое популярное
Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой
Общество

Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой

Освобождение ДНР и финал для Зеленского: новости СВО на вечер 28 декабря
Россия

Освобождение ДНР и финал для Зеленского: новости СВО на вечер 28 декабря

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.