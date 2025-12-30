Самый праздничный и нежный салат на столе: «Снег в Париже» — сочные креветки под стружкой из пармезана

Этот салат — воплощение новогодней элегантности. В нем сочетаются нежные креветки, бархатистое авокадо и сочные томаты черри, а легкая заправка на основе цитруса и оливкового масла подчеркивает свежесть каждого ингредиента. Финальный штрих — воздушная стружка выдержанного пармезана, которая, подобно первому инею, покрывает салат, добавляя пикантную солоноватую ноту и завершая этот изысканный вкусовой ансамбль.

Для приготовления вам понадобится: 300 г очищенных варено-мороженых креветок, 1 спелое авокадо, 150 г томатов черри, 50 г руколы, 70 г твердого сыра пармезан. Для заправки: 3 ст. л. оливкового масла, сок половины лимона, 1 ч. л. меда, соль, свежемолотый белый перец. Креветки разморозьте и обсушите. Авокадо очистите и нарежьте ломтиками, томаты разрежьте пополам. На большое блюдо выложите слой руколы. Сверху аккуратно распределите ломтики авокадо, креветки и половинки томатов. В отдельной емкости взбейте вилкой оливковое масло, лимонный сок, мед, соль и перец до однородности. Полейте салат приготовленной заправкой. С помощью овощечистки нарежьте пармезан тонкими широкими стружками и щедро украсьте ими салат. Для праздничного блеска можно добавить несколько икорных жемчужин. Подавайте сразу, чтобы авокадо не потемнело, а пармезан сохранил свою хрустящую легкость.

