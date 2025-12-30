Новый год — 2026
Лимонная цедра, миндальные хлопья и ванильный мусс — собираю торт «Снежный ангел». Воздушное цитрусовое чудо

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Этот торт — воплощение зимней нежности и праздничной легкости. Он сочетает яркую свежесть лимона с тонким ореховым ароматом миндаля, а воздушный ванильный мусс создает ощущение тающего снежного облака. Идеальный десерт для встречи Нового года — неприторный, с изысканной цитрусовой ноткой, которая освежит вкусовые рецепторы после сытного ужина.

Для приготовления вам понадобится: для бисквита — 4 яйца, 150 г сахара, цедра одного лимона, 100 г муки, 50 г молотого миндаля; для мусса — 500 мл сливок 33%, 100 г сахарной пудры, ванильный экстракт; для пропитки — 100 мл лимонного сока, 50 г сахара. Отдельно — миндальные лепестки для обсыпки.
Разогрейте духовку до 180°C. Яйца взбейте с сахаром и цедрой до пышной светлой массы. Аккуратно добавьте просеянную муку и молотый миндаль. Выпекайте в форме 22 см 25–30 минут, остудите и разрежьте на 2 коржа. Смешайте лимонный сок с сахаром для сиропа и пропитайте коржи. Для мусса взбейте охлажденные сливки с сахарной пудрой и ванилью до устойчивых пиков. Соберите торт: на корж выложите часть мусса, накройте вторым коржом. Покройте торт полностью кремом и обсыпьте боковины поджаренными миндальными хлопьями. Верх можно украсить цедрой и сахарной пудрой. Дайте торту стабилизироваться в холодильнике 4–6 часов.

Ранее сообщалось, как приготовить праздничные антрекоты с картофелем дофинуаз.

