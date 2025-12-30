Какао, грецкий орех и сливочный крем — собираю торт «Фейерверк». Простой и вкусный тортик к Новому году

Этот торт — настоящая кульминация праздничного стола, способная затмить даже ночной салют. Глубокий, почти черный шоколадный бисквит в сочетании с хрустящей дробленой ореховой крошкой и бархатистым сливочным кремом создает многослойный фейерверк вкуса. Этот десерт дарит ощущение праздничного чуда и сладкого восторга, который запомнится до следующего Нового года.

Для торта вам потребуется: для бисквита — 4 яйца, 150 г сахара, 100 г муки, 30 г какао, чайная ложка разрыхлителя; для крема — 500 мл жирных сливок (33%), 100 г сахарной пудры, 200 г слегка обжаренных грецких орехов; для пропитки — 100 мл крепкого кофе или коньяка.

Приготовьте бисквит: яйца взбейте с сахаром до светлой пены, аккуратно добавьте просеянные сухие ингредиенты. Выпекайте в форме 22–24 см при 180°C 25–30 минут, остудите и разрежьте на 2–3 коржа. Орехи крупно порубите. Для крема взбейте охлажденные сливки с сахарной пудрой до устойчивых пиков. Соберите торт на блюде: пропитайте каждый корж кофе, смажьте кремом и обильно посыпьте орехами. Повторите слои. Верх и бока торта полностью покройте кремом. Для финального украшения создайте «взрыв»: сделайте из остатков крема несколько куличей и щедро обсыпьте их смесью какао, золотистой или серебристой посыпки и мелких орехов. Дайте торту хорошо пропитаться в холодильнике не менее 6 часов.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.