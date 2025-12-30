Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 декабря 2025 в 11:10

Какао, грецкий орех и сливочный крем — собираю торт «Фейерверк». Простой и вкусный тортик к Новому году

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Этот торт — настоящая кульминация праздничного стола, способная затмить даже ночной салют. Глубокий, почти черный шоколадный бисквит в сочетании с хрустящей дробленой ореховой крошкой и бархатистым сливочным кремом создает многослойный фейерверк вкуса. Этот десерт дарит ощущение праздничного чуда и сладкого восторга, который запомнится до следующего Нового года.

Для торта вам потребуется: для бисквита — 4 яйца, 150 г сахара, 100 г муки, 30 г какао, чайная ложка разрыхлителя; для крема — 500 мл жирных сливок (33%), 100 г сахарной пудры, 200 г слегка обжаренных грецких орехов; для пропитки — 100 мл крепкого кофе или коньяка.
Приготовьте бисквит: яйца взбейте с сахаром до светлой пены, аккуратно добавьте просеянные сухие ингредиенты. Выпекайте в форме 22–24 см при 180°C 25–30 минут, остудите и разрежьте на 2–3 коржа. Орехи крупно порубите. Для крема взбейте охлажденные сливки с сахарной пудрой до устойчивых пиков. Соберите торт на блюде: пропитайте каждый корж кофе, смажьте кремом и обильно посыпьте орехами. Повторите слои. Верх и бока торта полностью покройте кремом. Для финального украшения создайте «взрыв»: сделайте из остатков крема несколько куличей и щедро обсыпьте их смесью какао, золотистой или серебристой посыпки и мелких орехов. Дайте торту хорошо пропитаться в холодильнике не менее 6 часов.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Проверено редакцией
Читайте также
Закуска-пятиминутка с сырными крекерами: под вино и шампанское — эффектно, быстро и очень вкусно
Общество
Закуска-пятиминутка с сырными крекерами: под вино и шампанское — эффектно, быстро и очень вкусно
Как сохранить елку свежей до самого Рождества: честный эксперимент с семью способами
Общество
Как сохранить елку свежей до самого Рождества: честный эксперимент с семью способами
Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки
Общество
Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки
Медовик в форме венка — эффектный новогодний торт с нежным сметанным кремом
Общество
Медовик в форме венка — эффектный новогодний торт с нежным сметанным кремом
Клюква, белый бисквит и апельсиновый курд — готовлю торт «Рождественский венок». Ярко, свежо и празднично
Общество
Клюква, белый бисквит и апельсиновый курд — готовлю торт «Рождественский венок». Ярко, свежо и празднично
торты
рецепты
кулинария
выпечка
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Терапевт назвала заболевания, которые часто обостряются на Новый год
ВС России освободили еще один населенный пункт в Запорожской области
В США сделали заявление насчет ответа России на атаку по резиденции Путина
В Красноярской области началось расследование дела о хищении с предприятий
В Москве задержали «зайца», который плеснул горячий шоколад в лицо девушке
Тарасова назвала самый надоевший в 2025 году вопрос
Папа римский получил новогоднее поздравление от Путина
Путин направил послание Алиеву и Пашиняну
Азаров посоветовал США начать избавляться от Зеленского
В НСПК рассказали, когда выведут из оборота карты Visa и Mastercard
Путин поздравил с наступающим Новым годом зарубежных лидеров
Веганский салат с сейтаном: простой рецепт, который хочется повторить
Москвичам рассказали, какая погода будет в столице на Рождество
Путин поздравил Ким Чен Ына с Новым годом
Путин поздравил с Новым годом бывших президентов и глав правительств
Картаполов заявил, что ВС РФ не будут бить по «золотым унитазам» Зеленского
Путин поздравил Трампа с наступающим Новым годом
Стало известно состояние пострадавшего при подрыве в Красногорске школьника
Диетолог перечислила самые опасные продукты для сосудов
Не только «Ирония судьбы»: что посмотреть в новогодние каникулы — 2026
Дальше
Самое популярное
Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой
Общество

Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой

Освобождение ДНР и финал для Зеленского: новости СВО на вечер 28 декабря
Россия

Освобождение ДНР и финал для Зеленского: новости СВО на вечер 28 декабря

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.