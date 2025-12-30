Медовик в форме венка — эффектный новогодний торт с нежным сметанным кремом

Этот медовик в форме венка сразу создает праздничное настроение. Тонкие медовые коржи, пропитанные воздушным сметанным кремом, получаются мягкими, ароматными и буквально тают во рту. Такой торт не только украшает новогодний стол, но и становится его главным десертом — проверено.

Ингредиенты для медового теста: натуральный жидкий мед — 75 г, сливочное масло — 75 г, сахар — 90 г, соль — 1 г, яйцо — 1 шт., сода — 3 г, пшеничная мука высшего сорта — 270 г. Для сметанного крема: отвешенная сметана 20% — 700 г, сахарная пудра — 120 г.

Приготовление: жидкий мед, мягкое сливочное масло, сахар, соль и соду соединяют в сотейнике и нагревают, постоянно помешивая, до карамелизации и появления высокой пышной пены. Массу слегка охлаждают, затем вводят яйцо, быстро перемешивают и добавляют просеянную муку, замешивая мягкое медовое тесто. Готовое тесто убирают в холодильник на два часа. После охлаждения тесто раскатывают в пласт толщиной около 3 мм и вырезают кольца диаметром 20 и 10 см. Коржи выпекают при 180°C около 7 минут, затем полностью остужают. Для крема сметану тщательно смешивают с сахарной пудрой до гладкой и однородной текстуры. Сборку торта начинают с фиксации первого коржа кремом на подложке, далее чередуют коржи и крем, при желании нанося его с помощью кондитерской насадки. Собранный торт убирают в холодильник в закрытом контейнере. Перед подачей поверхность оформляют в виде венка и декорируют цукатами, посыпкой и термостабильной сахарной пудрой.

Ранее мы делились рецептом лимонного короля новогоднего стола. Обалденный пирог «Лимонник» — вы перестанете смотреть на магазинную выпечку.