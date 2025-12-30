Песков высказался об ответе России на атаку Украины Песков: Россия знает, чем и когда ответить на атаку Киева

Российские военные точно знают, каким образом, с помощью каких средств и в какой момент ответить на атаку Украины на резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, это террористический акт, направленный на срыв переговорного процесса по мирному урегулированию конфликта, передает ТАСС.

Что касается военных последствий: наши военные знают, как, чем и когда отвечать, — подчеркнул он.

Песков также подчеркнул, что атака Киева была направлена не только против Путина, но и против президента США Дональда Трампа. По его словам, Украина саботирует миротворческие усилия американской стороны. Представитель Кремля также напомнил о рождественском обращении президента Украины Владимира Зеленского, в котором он высказал пожелания смерти.

Ранее Путин предупредил главу Белого дома, что данный инцидент не останется без серьезного ответа. Он обратил внимание республиканца на то, что попытка нападения произошла фактически сразу после того, как американская сторона сочла успешным переговорный раунд с украинским главой в Мар-а-Лаго.