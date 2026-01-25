«Вашингтон» с Овечкиным потерпел обидное поражение в «регулярке» НХЛ «Вашингтон» с Овечкиным проиграл «Эдмонтону» со счетом 5:6 в матче НХЛ

Клуб «Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, сообщили в пресс-службе НХЛ. При этом российский нападающий Александр Овечкин впервые за четыре матча не набрал ни одного очка.

Встреча на стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне завершилась со счетом 6:5 в пользу хозяев. У них отличились Эван Бушар, Коннор Макдэвид и Зак Хайман. В составе проигравших шайбы забросили Алексей Протас, Джастин Сурдиф, Антони Бовилье, Дилан Строум и Коннор Макмайкл.

Ранее Овечкин обновил собственный рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ, отличившись в гостевом матче против «Калгари». Теперь на счету капитана «столичных» 918 шайб в регулярных сезонах, что закрепляет его статус лучшего снайпера в истории лиги.

До этого российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров забросил 25-ю шайбу в сезоне в победном матче против «Чикаго Блэкхоукс». Помимо гола в основное время, он успешно реализовал свой бросок в серии послематчевых буллитов. За последние 30 лет подобную результативность на старте года в НХЛ демонстрировал только легендарный Марио Лемье.