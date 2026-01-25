Современный тест на хромосомы для беременных стал бесплатным в России

Современный тест на хромосомы для беременных стал бесплатным в России В программу ОМС включили современный тест на хромосомные аномалии

Бесплатная процедура неинвазивного пренатального тестирования стала доступной для беременных женщин в России, передает РИА Новости. Этот современный метод диагностики официально включен в программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.

Данный тест известен как НИПТ. Его проводят путем анализа внеклеточной ДНК плода, которая присутствует в крови матери. Методика дает возможность оценить вероятность наиболее часто встречающихся хромосомных нарушений. К ним относятся синдром Дауна, синдром Эдвардса и синдром Патау. Тест также определяет риск анеуплоидии половых хромосом и ряда микроделеционных синдромов.

Главный внештатный специалист Минздрава по репродуктивному здоровью женщин Наталья Долгушина отметила, что НИПТ представляет собой неинвазивный метод диагностики. Его можно применять начиная с конца первого триместра беременности. Тест подходит для ситуаций как с одноплодной, так и с двуплодной беременностью.

Ранее анализ на выявление ДНК вируса папилломы человека (ВПЧ) был включен в программу репродуктивной диспансеризации для женщин в России. Теперь сдать этот тест можно бесплатно по полису обязательного медицинского страхования. Право на такое исследование имеют россиянки в возрастной категории от 21 года до 49 лет.