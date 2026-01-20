Тестирование на вирус папилломы человека стало доступно по полису ОМС Россиянкам стали доступны ДНК-тесты на ВПЧ в рамках диспансеризации

Анализ на ДНК вируса папилломы человека (ВПЧ) стал доступен россиянкам в рамках репродуктивной диспансеризации по полису ОМС, сообщает ТАСС. Нововведение касается женщин в возрасте от 21 до 49 лет.

Согласно документу, диагностические исследования на выявление ДНК высокоонкогенных типов ВПЧ включены в первый этап репродуктивной диспансеризации. В случае получения положительного результата первичного теста пациентке дополнительно назначат жидкостную онкоцитологию для уточнения диагноза.

Ранее глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов сообщил, что вакцинация против ВПЧ может быть включена в Национальный календарь профилактических прививок с 2027 года. Для этого в 2026 году необходимо принять соответствующее законодательное решение. Прививки будут бесплатными для граждан, но потребуют дополнительного финансирования из государственного бюджета. Именно это должно быть учтено при его планировании.

До этого появилась информация о возможном переносе сроков включения четырех новых прививок в Национальный календарь. Речь идет о вакцинах против ротавирусной и ветряной оспы, вируса папилломы человека и менингококковой инфекции. Планируется внести соответствующие изменения в стратегию развития иммунопрофилактики до 2035 года.