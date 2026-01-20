Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
20 января 2026 в 09:36

Тестирование на вирус папилломы человека стало доступно по полису ОМС

Россиянкам стали доступны ДНК-тесты на ВПЧ в рамках диспансеризации

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Анализ на ДНК вируса папилломы человека (ВПЧ) стал доступен россиянкам в рамках репродуктивной диспансеризации по полису ОМС, сообщает ТАСС. Нововведение касается женщин в возрасте от 21 до 49 лет.

Согласно документу, диагностические исследования на выявление ДНК высокоонкогенных типов ВПЧ включены в первый этап репродуктивной диспансеризации. В случае получения положительного результата первичного теста пациентке дополнительно назначат жидкостную онкоцитологию для уточнения диагноза.

Ранее глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов сообщил, что вакцинация против ВПЧ может быть включена в Национальный календарь профилактических прививок с 2027 года. Для этого в 2026 году необходимо принять соответствующее законодательное решение. Прививки будут бесплатными для граждан, но потребуют дополнительного финансирования из государственного бюджета. Именно это должно быть учтено при его планировании.

До этого появилась информация о возможном переносе сроков включения четырех новых прививок в Национальный календарь. Речь идет о вакцинах против ротавирусной и ветряной оспы, вируса папилломы человека и менингококковой инфекции. Планируется внести соответствующие изменения в стратегию развития иммунопрофилактики до 2035 года.

впч
папилломы
анализы
ОМС
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Классика — сырники на сковороде: шаг за шагом
Полный гид по приготовлению плова с нутом и барбарисом
Супруги через 20 лет брака узнали, что они брат и сестра
Прохожий набросился с кулаками на водителя скорой помощи
Трамп выразил уверенность в уступчивости Европы по вопросу Гренландии
Вдова убитого алтайского чиновника потребовала 10 млн с администрации
Готовивший теракты россиянин открыл огонь по силовикам и был ликвидирован
Власти Дании позарились на территорию России
Вратарь «Сан-Хосе» прокомментировал драку с Бобровским в матче НХЛ
Стало известно, кто стоял за хищениями из Промсвязьбанка
SHOT: «секретный» пруд Долиной влетел ей в копеечку
Тестирование на вирус папилломы человека стало доступно по полису ОМС
Рогов раскрыл, как командиры ВСУ «приговорили» к смерти своих штурмовиков
Трамп нашел способ заставить Макрона присоединиться к Совету мира
Норвегия собралась конфисковать имущество граждан в случае войны
Бесхозного быка сняли на видео во время прогулки под Серпуховом
Последние секунды до вылета автобуса в кювет в Ленобласти попали на видео
Катание на ватрушке в Оренбурге закончилось госпитализацией пенсионерки
Страшная инфекция привела к закрытию кафе в Екатеринбурге
Пол внезапно раскололся под ногами посетителей торгового центра
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.