В России запустили первое производство вакцины от ВПЧ В Кировской области впервые в России запустили производство вакцины от ВПЧ

В Кировской области компания «Нанолек» при поддержке Фонда развития промышленности запустила первое отечественное производство вакцины против вируса папилломы человека, сообщили на сайте организации. Препарат доказал свою эффективность в профилактике онкологических заболеваний, включая рак шейки матки.

Биофармацевтическая компания «Нанолек» при участии федерального Фонда развития промышленности (ФРП) открыла в Кировской области первое отечественное производство вакцины против вируса папилломы человека (ВПЧ). Производственный процесс организован по полному циклу – от получения антигена до готовой лекарственной формы, — сказано в публикации.

Отмечается, что производственная мощность предприятия достигнет 3 млн доз вакцины ежегодно, что полностью покроет потребности России в препарате. Общий объем инвестиций в создание производства достиг 7,5 млрд рублей, добавили в компании, а первые серии препарата поступят в продажу во второй половине 2026 года.

Ранее заместитель директора по научной работе НИИ гриппа имени Смородинцева Дарья Даниленко сообщила о разработке в России универсальной противогриппозной вакцины, способной защищать от всех штаммов возбудителя. По словам специалиста, создание препарата широкого спектра действия обеспечит продолжительный иммунитет и сократит уровень заболеваемости в периоды между эпидсезонами.