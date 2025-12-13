Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
13 декабря 2025 в 14:25

Еще одна страна Евросоюза заступилась за российские активы

Италия вслед за Бельгией осудила план ЕС по изъятию активов России

Италия поддержала Бельгию и тоже высказалась против плана Евросоюза по конфискации российских активов в пользу Украины, сообщили в издании Politico. Также аналогичной позиции придерживаются Болгария и Мальта.

По информации журналистов, страны выпустили совместное заявление, где потребовали от Еврокомиссии и Совета ЕС отказаться от использования заблокированных активов России. Они призвали разработать альтернативные механизмы, которые бы соответствовали международному законодательству и минимизировали бы риски.

Ранее британский журналист Джонни Миллер заявил, что Евросоюз, приняв решение о бессрочной заморозке российских активов, нанес удар в первую очередь по самому себе. По его мнению, в политике объединения наблюдались признаки саморазрушения.

Ранее сообщалось, что Совет Евросоюза принял решение о бессрочном блокировании российских активов. Этот шаг позволил отказаться от голосования каждые шесть месяцев по вопросу продления заморозки активов. В публикации говорилось, что речь идет о €210 млрд (19 трлн рублей).

Евросоюз
активы
Италия
Бельгия
