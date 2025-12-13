Евросоюз, приняв решение о бессрочной заморозке российских активов, наносит удар в первую очередь по самому себе, написал в социальной сети Х британский журналист Джонни Миллер. По его мнению, в политике объединения наблюдаются признаки саморазрушения.

Журналист полагает, что возможная конфискация средств не станет для России критическим ударом в условиях текущего противостояния. Напротив, любые действия, которые ослабляют Европу, играют на руку Москве.

И все, что сейчас ускоряет упадок европейцев, отвечает их интересам. Россия теперь смотрит на Европу с грустью. Старый друг, сошедший с ума, — написал Миллер.

Ранее сообщалось, что Совет Евросоюза принял решение о бессрочном блокировании российских активов. Этот шаг позволяет отказаться от голосования каждые шесть месяцев по вопросу продления заморозки активов. В публикации говорилось, что речь идет о €210 млрд (19 трлн рублей).

До этого стало известно, что Бельгия поддержала решение о долгосрочной блокировке российских активов. Также об этой инициативе ЕС положительно высказались Болгария, Италия и Мальта.