Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
13 декабря 2025 в 05:53

Евросоюзу предсказали распад после кражи активов России

Журналист Миллер: Евросоюз ускорил свой конец кражей замороженных активов России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Евросоюз, приняв решение о бессрочной заморозке российских активов, наносит удар в первую очередь по самому себе, написал в социальной сети Х британский журналист Джонни Миллер. По его мнению, в политике объединения наблюдаются признаки саморазрушения.

Журналист полагает, что возможная конфискация средств не станет для России критическим ударом в условиях текущего противостояния. Напротив, любые действия, которые ослабляют Европу, играют на руку Москве.

И все, что сейчас ускоряет упадок европейцев, отвечает их интересам. Россия теперь смотрит на Европу с грустью. Старый друг, сошедший с ума, — написал Миллер.

Ранее сообщалось, что Совет Евросоюза принял решение о бессрочном блокировании российских активов. Этот шаг позволяет отказаться от голосования каждые шесть месяцев по вопросу продления заморозки активов. В публикации говорилось, что речь идет о €210 млрд (19 трлн рублей).

До этого стало известно, что Бельгия поддержала решение о долгосрочной блокировке российских активов. Также об этой инициативе ЕС положительно высказались Болгария, Италия и Мальта.

журналисты
Россия
активы
Евросоюз
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Совфеде дали совет, как увеличить пенсию на десятки процентов
Россиянам пригрозили штрафами за размещение гирлянды на фасадах домов
Силы ПВО отразили атаку дронов ВСУ на российский регион
Быстрые шарики из риса и крабовых палочек: шедевр на Новый год за 5 минут
В деле о пропаже семьи Усольцевых озвучена новая версия
Юрист назвал необычный способ защиты при регистрации арендаторов-мигрантов
Украинский Leopard пал в районе Константиновки
Евросоюзу предсказали распад после кражи активов России
Океан во сне: знак перемен, эмоций и глубинных изменений
Украинцы допустили смену власти Зеленского на военную диктатуру
«Это смешно»: уровень подготовки ВСУ к боям назвали критически низким
Для людей со вкусом: намазка из сыра и инжира на бутерброды
Россиянам рассказали, чем грозит украшение подъездов цветами в горшках
Гороскоп 13 декабря: кого ожидают перемены? кому пора избавиться от хлама?
«Мешок на голову и наручники»: россиянка рассказала о задержании во Франции
Почему снится блоха: значение по популярным сонникам
Роспотребнадзор озвучил, как правильно выбрать гирлянды на елку
Группы ВСУ массово бегут из пригорода Северска
Перечислены группы повышенного риска для гонконгского гриппа
Покинувший РФ музыкант продает иностранцам вино со своим автографом
Дальше
Самое популярное
Картошку на праздники больше не запекаю просто так, делаю из нее гармошку с грибами: чудо-гарнир
Общество

Картошку на праздники больше не запекаю просто так, делаю из нее гармошку с грибами: чудо-гарнир

С этим салатом вся семья полюбила морскую капусту: «Мореход» с крабовыми палочками — он универсальный, хоть на ужин, хоть на Новый год
Общество

С этим салатом вся семья полюбила морскую капусту: «Мореход» с крабовыми палочками — он универсальный, хоть на ужин, хоть на Новый год

Колбасе конец! Ваш новый хит — веганское оливье, которое понравится всем
Семья и жизнь

Колбасе конец! Ваш новый хит — веганское оливье, которое понравится всем

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.