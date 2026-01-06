США и Евросоюз примут важное решение по безопасности Украины Bloomberg: США и ЕС планируют согласовать гарантии безопасности для Украины

Соединенные Штаты и Евросоюз хотят утвердить планы по гарантиям безопасности на Украине на переговорах в Париже, сообщили в Bloomberg. По информации журналистов, Брюссель намерен интегрировать Вашингтон в «коалицию желающих».

По словам источников, после встречи лидеры, как ожидается, проведут пресс-конференцию и в ближайшие дни могут опубликовать заявление, если будет достигнуто официальное соглашение, — подчеркнули журналисты.

По информации издания, в Европе и США пытаются согласовать гарантии, которые предполагают возможность присутствия американских войск на Украине после заключения мира. Однако остается неясным, где именно их будут размещать, добавили журналисты.

Ранее в Responsible Statecraft сообщили, что принятие условий российской стороны станет самым благоприятным вариантом для США и Украины. Аналитики отметили, что отказ от условий Москвы провоцирует затяжной конфликт на истощение, который в перспективе приведет Киев к поражению. По мнению авторов, этот вариант развития событий хуже для всех участников переговоров.