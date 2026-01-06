Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
06 января 2026 в 15:41

Звезда 90-х Катя Семенова объяснила свое отсутствие в новогодних «огоньках»

Семенова: пока есть «мафия шоу-бизнеса», другим артистам в тв-эфиры не попасть

Екатерина Семенова Екатерина Семенова Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Исполнительница хита 80-х «Чтоб не пил, не курил» и многих других Екатерина Семенова объяснила в интервью NEWS.ru, что не участвует в новогодних эфирах на телевидение, поскольку ее туда не приглашают. Артисты, которых зовут на ТВ, годами выстраивали дружбу с телевизионными продюсерами и стараются не пускать в свою «тусовку» никого постороннего, отметила исполнительница.

Пока жива вот эта тусовка, «мафия»… Причем я всем желаю здоровья, добра. Но пока они живы, новеньким туда нереально ворваться. Потому что те, кто постарше и у кого есть возможность, держатся (благодаря связям на телевидении). Я не держусь. При том, что очень люблю свою работу, но дружить предпочитаю с тем, с кем дружу — с одноклассниками, единомышленниками, с которыми по жизни знакомлюсь, — поделилась собеседница.

Она добавила, что относится с юмором к сложившейся ситуации и не страдает по поводу отсутствия приглашений в эфиры. Есть много способов оставаться счастливой и без телевидения, подытожила певица.

Есть первый эшелон артистов, второй, третий, четвертый. Я шучу, что уже много лет стою на перроне. Я не в очереди, а сама по себе. Работаю. И душевных терзаний о том, что на мои концерты не приходят в кокошниках, у меня тоже нет. Я и в молодости говорила, что сцена — это еще не вся моя жизнь, — отметила собеседница, которая завтра 7 января отметит 65-летие.

Ранее певица Ирина Аллегрова предположила, что новогодние «голубые огоньки» в основном смотрят люди старшего поколения. Поэтому смена формата приводит к потере популярности этих передач, считает певица.

В то же время народный артист РФ Дмитрий Маликов выразил мнение, что новогодние телевизионные передачи себя не изжили, так как нужно что-то показывать. Он добавил, что сам снялся в одной из них.

российская эстрада
шоу-бизнес
артисты
телевидение
Виктория Катаева
В. Катаева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ ударили по детскому центру творчества на Херсонщине
Фаза Луны сегодня, 6 января: прибираемся, отменяем встречи, сидим дома
В МИД РФ заявили о преследовании российского танкера силами НАТО
Иностранцы в ВСУ взбунтовались из-за перевода в штурмовые подразделения
Расчет «Мста-Б» уничтожил блиндажи с живой силой и попал на видео
В Костромской области ликвидируют последствия атаки БПЛА
Психолог рассказала, как проводить праздники вместе людям разных поколений
Певица Катя Семенова объяснила, почему простила мужа после череды его измен
Раскрыты планы «коалиции желающих» по размещению войск на Украине
ВСУ почти 800 раз атаковали Алешкинский округ
Авария оставила без воды десятки домов в российском городе
Экономист заявил об успешной борьбе с инфляцией в 2025 году
Наезд на обочину стал причиной гибели женщины и четырехлетнего мальчика
«Запоздалое заявление»: военэксперт о планах США создать мощный флот
Сальдо сообщил о массированной атаке дронов ВСУ на Херсонскую область
Фигуристка Горбачева вышла на связь после тяжелой операции в Германии
Измены, депрессия, обращение к участникам СВО: как живет Никита Кологривый
Ставка на арест Мадуро принесла трейдеру огромную прибыль
США и Евросоюз примут важное решение по безопасности Украины
Бывшая воинская часть вспыхнула под Костромой после падения БПЛА
Дальше
Самое популярное
Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — рецепт ужина в одной форме
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — рецепт ужина в одной форме

Три картошки и горсть муки. Вместо драников жарю тонкие хрустящие лепешки — с чесночным соусом просто объедение
Общество

Три картошки и горсть муки. Вместо драников жарю тонкие хрустящие лепешки — с чесночным соусом просто объедение

Салат «Белоснежка» с пекинской капустой и без капли майонеза: для праздников и простых ужинов
Общество

Салат «Белоснежка» с пекинской капустой и без капли майонеза: для праздников и простых ужинов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.