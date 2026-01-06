Звезда 90-х Катя Семенова объяснила свое отсутствие в новогодних «огоньках»

Исполнительница хита 80-х «Чтоб не пил, не курил» и многих других Екатерина Семенова объяснила в интервью NEWS.ru, что не участвует в новогодних эфирах на телевидение, поскольку ее туда не приглашают. Артисты, которых зовут на ТВ, годами выстраивали дружбу с телевизионными продюсерами и стараются не пускать в свою «тусовку» никого постороннего, отметила исполнительница.

Пока жива вот эта тусовка, «мафия»… Причем я всем желаю здоровья, добра. Но пока они живы, новеньким туда нереально ворваться. Потому что те, кто постарше и у кого есть возможность, держатся (благодаря связям на телевидении). Я не держусь. При том, что очень люблю свою работу, но дружить предпочитаю с тем, с кем дружу — с одноклассниками, единомышленниками, с которыми по жизни знакомлюсь, — поделилась собеседница.

Она добавила, что относится с юмором к сложившейся ситуации и не страдает по поводу отсутствия приглашений в эфиры. Есть много способов оставаться счастливой и без телевидения, подытожила певица.

Есть первый эшелон артистов, второй, третий, четвертый. Я шучу, что уже много лет стою на перроне. Я не в очереди, а сама по себе. Работаю. И душевных терзаний о том, что на мои концерты не приходят в кокошниках, у меня тоже нет. Я и в молодости говорила, что сцена — это еще не вся моя жизнь, — отметила собеседница, которая завтра 7 января отметит 65-летие.

Ранее певица Ирина Аллегрова предположила, что новогодние «голубые огоньки» в основном смотрят люди старшего поколения. Поэтому смена формата приводит к потере популярности этих передач, считает певица.

В то же время народный артист РФ Дмитрий Маликов выразил мнение, что новогодние телевизионные передачи себя не изжили, так как нужно что-то показывать. Он добавил, что сам снялся в одной из них.