«Скажу Долиной спасибо»: Майданов о цензуре, Хаматовой и помощи бойцам СВО

17 февраля отметит 50-летие автор-исполнитель, заслуженный артист России, первый заместитель председателя комитета по культуре Госдумы РФ Денис Майданов. В этот же день у него состоится благотворительный концерт в Государственном Кремлевском дворце. Средства, собранные от продажи билетов и пожертвований гостей, будут направлены в Фонд «Защитники Отечества» на реализацию специальных программ поддержки участников и ветеранов СВО, уточнил в интервью NEWS.ru Майданов.

Певец раскрыл секрет сценического долголетия, объяснил, почему не вычеркнул из своего концерта в Кремле Ларису Долину, а также призвал навсегда забыть о Чулпан Хаматовой.

«Секрет один — быть собой»

— Денис Васильевич, вы уже анонсировали, что средства от концерта в Кремле будут перечислены в фонд «Защитники Отечества». Почему это важно для вас?

— Сейчас военное время. Очень многие мои друзья перестали праздновать свои дни рождения и юбилеи. Я решил отметить, но так, чтобы от этого была польза стране и людям.

В концерте примут участие около 30 ведущих артистов России, лучших в своих жанрах. Каждый подставляет плечо дружбы, благодаря своему статусу и аудитории приивлекает внимание к этой большой акции. Собираем все средства на специальный счет на сайте майданов50.рф, после чего перечислим их в Фонд «Защитники Отечества». Сбор пожертвований идет уже сейчас. Он продолжится и во время концерта, и в эфире телеканала НТВ 23 февраля. Все вместе поможем нашим героям СВО.

— В свое время вы ярко ворвались на сцену. Что вам помогло состояться как артисту?

— Важно, во-первых, выходить на сцену со своим материалом. Я именно автор-исполнитель. Как шутил Коля Басков в мой адрес, появился лысый парень, раздвинул всех плечами и сказал: «Я здесь постою».

Денис Майданов, 2015 год Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press

Но я не просто пришел постоять, а остался всерьез и надолго. Также важно быть артистом не одной песни, двух или трех. И не одного альбома. 13 февраля я выпустил уже 12-й альбом — это суммарно около 150 песен, многие из которых полюбили зрители и слушатели.

Я не придумывал себе никакого имиджа. Просто взял в руки гитару, надел куртку и пошел на сцену. Пришел без фиги в кармане.

Каким был, таким и остался. Многие, кто меня давно знает, отмечают, что годы со мной глобально ничего не сделали. Зритель это чувствует — честность, искренность, настоящесть, если так можно выразиться. То есть секрет один — быть собой и писать достойные песни, вот и все.

«Хочу сказать спасибо Ларисе Долиной»

— За четыре года СВО на сцене появились лишь два громких имени — SHAMAN и Татьяна Куртукова. По мнению певицы и автора песен Екатерины Семеновой, новеньких неохотно пускает старая мафия шоу-бизнеса. Согласны?

— Нет. Наоборот, в молодежной культуре рождается очень большое количество артистов. Они просто живут в другом мире — в интернете. Им не нужно ни радио, ни телевидение.

Разместив пост в соцсетях, они могут собрать 15-тысячный стадион. Я слежу за этим, поскольку моя дочь развивается в этой молодежной субкультуре (Влада —рок-певица, известна в молодежной музыкальной тусовке под творческим псевдонимом МайВл. — NEWS.ru).

В рок-н-ролле родилось множество новых коллективов, сформировалось уже целое поколение. И так во всех жанрах — в танцевальной музыке, хип-хопе и в фолке. Молодежный фолк вообще потрясающий, звучит модно, современно. У них свои герои.

— К вопросу о старожилах шоу-бизнеса. Певица Лариса Долина попала в неприятную историю с квартирой. Ее многие осудили, концерты переносят и отменяют. Что бы вы ей посоветовали как коллега?

— С Ларисой Александровной мы записали потрясающую песню в прошлом году «Знать, чтобы помнить», которая стала гимном международного «Диктанта Победы». В канун 80-летия Победы песня звучала не только на Поклонной горе в Москве, но и в федеральных эфирах с Красной площади.

Лариса Долина и Денис Майданов Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Я не собираюсь вычеркивать Ларису Александровну из своего концерта в Кремле. К сожалению, она стала жертвой мошенников — попала в ту же ситуацию, в которой оказываются тысячи граждан нашей страны. Время сейчас острое, никого не жалеет. Затем певица попала под горячую народную волну, возможно, по вине юристов, которые вели ее дело. Никто в жизни ни от чего не застрахован.

Я желаю Ларисе Долиной пережить это сложное время. Святых нет, все ошибаются. Я хочу сказать ей спасибо за то, что она сделала как артистка за свою профессиональную жизнь и последние четыре года СВО. Выступала и в местах боевых действий, и в госпиталях, и на оборонных предприятиях в проекте «Русской Медиагруппы» «Музыка в цехах». Артисты приезжают и поют прямо в рабочий полдень на заводе для тех, кто работает на наш фронт. Все, что зависит от Ларисы Александровны как от патриотической артистки, она делает достойно.

Ей нужно продолжать петь для своих поклонников, которые от нее не отвернулись, воспитывать студентов в Московском государственном институте культуры, где она является сильнейшим педагогом и заведует кафедрой эстрадно-джазового искусства. Народ наш великодушный, умеет прощать. Время лечит, я думаю, что раны затянутся.

Как в России появился День отца

— Вы являетесь депутатом Госдумы. Что это вам дает?

— Это не должно давать — это я должен давать! (смеется). В свое время я уперся головой в потолок, когда понял, что только гитарой, словом и песней достичь всех целей и решить массу вопросов невозможно. Тех, которые я хотел решать — для страны, своего Подмосковья и Одинцовского округа, для поколения. Вопросы насущные и актуальные — патриотическое воспитание, культура, идеология…

Денис Майданов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мы с командой создали медиагруппу АНО «Территория первых», которая стала производить молодежные сериалы, полнометражные художественные фильмы, а также организовывать большие мероприятия московского, государственного и международного масштаба. Это «Молодые ветра» — международный проект, в котором принимают участие российские артисты и исполнители из стран БРИКС, а также культурный форум в Санкт-Петербурге. Мы делали огромный международный проект в формате БРИКС на 100-тысячной площади.

Я был одним из тех, кто в 2021-м попросил президента учредить праздник — Всероссийский день отца. Теперь каждый год в третье воскресенье октября мы его отмечаем всей страной. Я являюсь продюсером этого проекта во всероссийском масштабе. Мы развиваем институт ответственного отцовства, чествуем многодетных отцов, профессиональные династии. Награждаем медалями «Отец солдата» мужчин, воспитавших кавалеров Орденов мужества и «Золотой Звезды» Героя России. Отправляем методички в каждый регион РФ для единообразного проведения праздника.

По всей стране появляются «Отцовские парки», где родители вместе с детьми сажают династийные деревья. Мы делаем главный концерт ко Дню отца, который транслирует НТВ, создаем множество других проектов. Депутатская деятельность позволяет продвигать, реализовывать и эти, и другие необходимые стране проекты, зачастую не творческие, а также помогает людям в решении их проблем.

«О тех, кто уехал, мы уже забыли»

— Что скажете о современном кинематографе?

— Я помню, как в 2022 году после начала СВО владельцы кинотеатров хватались за голову: «Как мы будем жить? Уходит западное кино, Голливуд!». Как только гримеры, костюмеры, сценаристы, режиссеры, продюсеры и актеры слышали слово «СВО», они отказывались участвовать в проектах.

Но свято место пусто не бывает — во ВГИКе и в других профильных учебных заведениях взращивается поколение ребят, которые собираются снимать и будут снимать то, что нужно Родине. То есть молодежь получила свои пути и ниши. Тот, кто связывает будущее со своей страной, тот и будет работать в нашем кинематографе.

Денис Майданов Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Сейчас лидирует семейное кино — это хорошо. Уверен, что будут появляться достойные работы и в других жанрах. Сейчас много снимают, в том числе и патриотическое, и военное кино о современных героях.

— Например, по Чулпан Хаматовой мы не будем скучать?

— Хаматова и ей подобные сами выбрали свою судьбу — в сложный момент истории предали зрителя и страну, которая их сделала. Испугались, убежали, делали русофобские и антироссийские заявления. Но нужно знать историю и разбираться в геополитике, не путать творческие и политические трибуны.

Такие моменты истории показали нашей стране, кто предатель, а кто патриот. Стало ясно, кто готов и будет работать, искреннео ставаясь с Россией, а кто пытается усидеть на двух стульях с фигой в кармане. Такие люди еще есть внутри индустрии. Им придется выбирать, с кем они. О тех, кто уехал, мы вообще забыли. Считаю, что о них пора перестать и говорить. Мы продлеваем этим людям творческую жизнь своими упоминаниями.

— Как быть с цензурой, она нужна? Убирать ли с ТВ и платформ сериалы типа «Содержанки»?

— Я не смотрел этот сериал, не могу прокомментировать. На днях в Госдуме обсуждали вопросы современной кинематографии. Один сценарист сказал, что при жесткой цензуре могли не появиться такие фильмы, как «Афоня», где главный герой — алкоголик и выпивоха.

В ленте «Человек с бульвара Капуцинов» значительное количество сцен также связано с горячительными напитками. Или, к примеру, «Особенности национальной охоты» — сплошной народный эпос и кинематографический хит.

Я против пропаганды запрещенных веществ и всего того, что находится за пределами человеческой морали, а также разумных норм в произведениях искусства и музыки. Я сам отец двоих детей. Но чрезмерная цензура сделает общество и творчество загипсованным, закомплексованным.

Если творец умеет передать свою творческую мысль без мата и других аморальных приемов «ниже пояса, это приветствуется и будет со временем нормой. Пушкин, Высоцкий, Цой, Тальков как-то без этого обходились! Их творчество стало культовым.

Денис Майданов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

У нас есть указ президента № 809 о традиционных национальных ценностях. Сейчас эти ориентиры должны быть главными при создании кино и музыкальных произведений.

В 2025 году Министерство просвещения направило во все школы нашей страны 37 патриотических песен, написанных как авторами прошлого столетия, так и современными, для изучения на уроках пения и внеклассной работы в качестве патриотического материала.

В этом списке есть две мои песни — «Флаг моего государства» и «Россия, вперед». К детям будут «приходить» еще новые композиции — это важно. Такие программные песни были в наше время. Они сформировали нас — мы стали хорошими, крепкими людьми. Сегодня также необходимы программные песни для школьников, поскольку они помогут формировать идеологию нового поколения.

