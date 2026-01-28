«Все правильно в этой жизни»: Долина спела в баре, она больше не печалится

Лариса Долина выступила в московском баре Petter, это ее первый концерт после утраты квартиры в Хамовниках. Как публика сейчас принимает певицу, означает ли выступление в баре потерю звездного статуса, сколько Лариса Александровна могла заработать на этом концерте — в материале NEWS.ru.

Где прошел концерт Долиной, при чем тут Орбакайте

В баре Petter небольшой зал: 15 столиков по четыре места. Самые дешевые билеты стоят 9500 рублей, самые дорогие — 12,5 тысячи. Зал небольшой, довольно уютный. Потолок украшен симпатичными шарами. В маленьком баре бокал вина или шампанского стоит от 1000 рублей, для столичных заведений это средний уровень цен. Зрители — от 45 лет и старше и несколько молодых — заказывали алкогольные напитки.

На стенах развешаны афиши концертов популярных артистов: экс-солистки группы «Мираж» Светланы Разиной, Николая Носкова, Ирины Понаровской и других. Среди громких имен значится даже Кристина Орбакайте, дата концерта — 5 марта. Это вызвало удивление: дочь Аллы Пугачевой возвращается в Москву? Однако афиша оказалась «просроченной», висит, вероятно, в память о прежних временах и исполнителях.

Как держалась Долина на концерте

Концерт начался с опозданием более чем на 30 минут. На небольшую сцену бара исполнительница вышла в симпатичном стильном костюме с ярко-красной накидкой. После отдыха она выглядела посвежевшей. Уже не плакала после исполнения песен, как полтора месяца назад на концерте в подмосковном Наро-Фоминске, а улыбалась.

Лариса Долина в московском баре Petter Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Слезы на глазах певицы мы заметили только во время исполнения песни «Стена», которая сейчас выглядит почти пророческой в творчестве Ларисы Александровны. «Что вам за дело до меня, не надо сплетен», — пела Долина.

Зрители принимали ее тепло, дарили цветы, аплодировали и кричали «Браво!» «Вам браво!» — отвечала со сцены певица. До скандала с квартирой она могла отложить букет, объясняла, что у нее аллергия на некоторые виды цветов. Теперь же прижимала их к сердцу и благодарила. С цветами вышел и мальчик-подросток, вручил певице букет, сказал, что ему 14 лет и он является поклонником творчества Долиной, а самая любимая песня — «Погода в доме». Лариса Александровна поблагодарила его, пообещав спеть песню чуть позже.

Она также сообщила, что этот концерт — первый сольный для нее после всех праздников. «А знаете, как говорят: как год начнешь, так его и закончишь. Очень надеюсь, что все мы будем бесконечно счастливы в этом году, что все изменится к лучшему, а испытания нам Бог посылает для того, чтобы мы себя еще раз проверили. Так что все правильно в этой жизни», — заявила она.

Сколько могла заработать Долина за вечер в баре

Публика в зале самая обычная, олигархов не наблюдалось. Взрослая женщина с сыном лет 25 признались, что многие годы являются поклонниками творчества исполнительницы. Они сообщили, что перед новогодними праздниками бронировали столик в другом московском заведении, но там концерт артистки отменили.

«Мы очень расстроились тогда! Приехали сюда посмотреть и послушать», — сказала женщина. Она выразила мнение, что в истории с квартирой Долину «подставили» — но кто, каким образом и зачем мог это сделать, объяснить затруднилась.

Концерт длился один час и пять минут. В большом зале в Наро-Фоминске в декабре он шел более двух часов. Бар артистка покинула сразу же после окончания, уехав с водителем на личном авто.

Лариса Долина в московском баре Petter Фото: Иллюстрация NEWS.ru

По мнению звездного продюсера и организатора концертов Сергея Лаврова, выступление Ларисы Долиной в баре на 70 мест вовсе не означает, что она скатилась до уровня небольших заведений.

Продюсер отметил, что цель владельцев бара заключается не в том, чтобы извлечь большую прибыль из одного мероприятия с артистом, а дать возможность зрителям услышать и увидеть любимых исполнителей в камерной обстановке, это похоже на формат «квартирника».

«Я этот бар хорошо знаю, там царит творческая атмосфера, у хозяина нет цели заработать [большие деньги], и я знаю, что он берет только тех артистов, которые ему самому нравятся. Долина — профессионал своего дела», — отметил Лавров.

По его мнению, Лариса Александровна могла заработать на этом концерте от 800 тыс. до 1 млн рублей.

Менеджер клуба на вопрос NEWS.ru о мотивах приглашения Ларисы Долиной с выступлением на их площадку ответил одной фразой: «Очень высокий профессиональный уровень [у Долиной и ее музыкантов]».

