Московский суд принял иск к Алле Пугачевой

Пресненский суд Москвы принял иск главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталия Бородина к певице Алле Пугачевой, следует из данных суда. Согласно документам, которые приводит РИА Новости, общественник подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Назначена беседа на 10.03.2026, — говорится в материалах.

Ранее сообщалось, что Бородин подал иск к Пугачевой из-за слов Примадонны о нем в ее последнем интервью. Он заявил, что певица обязана дать публичное опровержение ранее распространенной информации, которая порочит честь и достоинство. Кроме того, он требует компенсацию в размере 5 млн рублей. Глава ФПБК пообещал, что потратит их на нужды СВО.

Также Бородин призвал Министерство культуры РФ подумать об увольнении режиссера Константина Богомолова с поста и. о. ректора Школы-студии МХАТ. В своем обращении он просит главу ведомства Ольгу Любимову инициировать служебную проверку в отношении деятельности мужа журналистки Ксении Собчак. В качестве причин Бородин указывает «неоднозначную позицию» Богомолова относительно проводимой Россией политики.