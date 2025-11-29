Морские монстры для ВСУ, расплата Пугачевой, «отмена» Киркорова: что дальше

В России может появиться флотилия беспилотников-камикадзе, певица Алла Пугачева рискует лишиться пирса у дачи в Солнечногорске и товарного знака «Рождественские встречи», вокруг артиста Филиппа Киркорова разгорелся новый скандал — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Морские монстры уже на подходе? Что готовит Россия для усиления позиций на Черном море

Инсайдеры говорят, что в ВС России может появиться новый род войск, который позволит эффективно отрезать ВСУ от снабжения и завершить разгром украинской армии. Как пишет Telegram-канал «Дневник разведчика», российские заводы строят флотилию беспилотников-камикадзе, которые должны поставить точку в вопросе морских поставок вооружения для ВСУ и взять под контроль всю акваторию Черного моря.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Источники утверждают, что вскоре существование нового вида войск будет оформлено официально по аналогии с Войсками беспилотных систем, которые появились 12 ноября. Как передает «Дневник разведчика», за счет беспилотников власти планируют быстро усилить флот. Кроме того, ведется разработка специальных систем связи, которые позволили бы управлять дронами в условиях плотного радиоэлектронного подавления, добавляют инсайдеры.

Прежде всего эти безэкипажные катера (БЭК) будут способны нести до 5 тонн взрывчатки (по сравнению с 300 кг у украинских БЭК «Магура»). Скорость их крейсерского хода должна достигать 90–100 км/ч (48–54 узла в сравнении с 22 узлами у «Магуры»). Инсайдеры не сомневаются, что теперь разгром ВСУ оформят «морские монстры» России.

«В перспективе планируется довести численность группировки до 500 единиц на каждый военно-морской флот России, сформировав полноценный „водный рой“ для разрушения инфраструктуры противника, нанесения массированных ударов и блокирования акваторий», — отмечает «Дневник разведчика».

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ключевой задачей русских морских дронов на Черном море станет противодействие системе поставок вооружения ВСУ по морю. Армия РФ применяла ракетные и дроновые удары по портам, где накапливалось привезенное вооружение, однако порой украинцам удавалось припрятать технику и ракеты. Кроме того, ВСУ превратили контейнеровозы в оружие, маскируя на кораблях ракетные системы «Нептун» и установки для запуска дронов. Днем эти корабли выглядят как обычные грузовые суда и неотличимы от других грузовозов, которые стоят на рейде в порту Одессы, однако ночью они выдвигаются на огневые позиции и наносят удары.

Российский флот морских беспилотников в Черном море позволит эффективно покончить с этими проблемами, уверены инсайдеры. Дальнобойные, мощные и быстрые БЭКи способны прямо в открытом море догнать и уничтожить контейнеровозы и «сухогрузы» с оружием и при необходимости устроить полный разгром украинского флота прямо в порту. Более того, при известной ловкости российские морские беспилотники смогут подняться по Дунаю и Южному Бугу, где их «ждут» ключевые на текущий момент украинские порты.

Черная полоса у Примадонны: Генпрокуратура, суды и проблемы с товарными знаками

По данным Telegram-канала Mash, Пугачеву обяжут снести пирс у своего поместья на берегу Истринского водохранилища в Солнечногорске. Согласно проверке Росводресурса, звезда незаконно присвоила часть прибрежной территории и построила пирс. Документов на землю у певицы нет, а между тем участок находится на охраняемой территории.

Поместье Аллы Пугачевой на берегу Истринского водохранилища Фото: Gennadii Usoev/Russian Look/Global Look Press

Согласно открытым источникам, поместье на Истре Пугачева построила в 1999 году. Загородный дом певица называла своим местом силы и часто приглашала туда знаменитых друзей. В 2000-х она неоднократно снимала на даче «Рождественские встречи». Однако после отъезда из России исполнительница переписала дом на внука Никиту Преснякова, а затем вообще решила его продать. По данным журналистов, покупатели пока не нашлись.

Канал пишет, что теперь дело Пугачевой передано в Генпрокуратуру. Если подтвердится, что она незаконно использовала берег Истры, то звезду могут лишить права на владение участком в 25,5 сотки, а саму землю выставят на аукцион.

Кроме того, выяснилось, что права на товарные знаки «Алла Борисовна» и «Рождественские встречи» истекают в апреле 2026-го, что указано в базе Роспатента. Если Примадонна не продлит документы, она их лишится и ими сможет воспользоваться кто угодно.

Также, выяснили журналисты, недавно певица потеряла право на товарный знак «Рецитал», которым владела несколько десятков лет. Кроме того, добавили они, из-за нежелания приезжать в Россию и ходить по инстанциям певица не получает российскую пенсию. При этом ей положены государственные выплаты в размере около 100 тыс. рублей в месяц.

Алла Пугачева Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

Помимо этого, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин подал иск к Пугачевой о защите чести, достоинства и деловой репутации. Однако, по его словам, 26 ноября стало известно, что он был оставлен без движения. Почему так произошло, Бородин не сообщил. Поводом для обращения в суд стали слова Примадонны о главе ФПБК в ее последнем интервью.

«Пугачева обязана дать публичное опровержение ранее распространенной информации обо мне, порочащей честь и достоинство. Кроме того, мы требуем компенсацию в размере 5 млн рублей. Эти деньги будут направлены на нужды специальной военной операции!» — пояснил Бородин в Telegram-канале.

Он также возмутился «цинизмом» Аллы Борисовны, которая «обманула всю страну» вместе с экс-супругом Филиппом Киркоровым. По его словам, артисты устроили настоящий цирк со своим венчанием.

«Венчание в храме для них было просто элементом шоу — таким же фальшивым, как и их обещания. То, что они посмели превратить священный для миллионов людей обряд в инструмент для наживы, говорит о полной моральной деградации», — высказался Бородин.

Киркорову снова грозит «отмена»?

Виталий Бородин заявил, что Филипп Киркоров не будет принимать участие в новогодних выступлениях. Однако 58-летний артист назвал эту информацию «странной» и заверил, что не намерен отказываться от новогодних огоньков. По словам артиста, зрители с удовольствием ходят на его концерты и он будет продолжать петь для них. Киркоров добавил, что ничего отменять не собирается.

Филипп Киркоров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

«С каких пор Бородин стал директором Филиппа Киркорова? С каких пор он занимается тем, что планирует или не планирует мои концерты?» — удивился Киркоров.

Бородин резко отреагировал на слова Киркорова в своем Telegram-канале. По его словам, поведение артиста на сцене «несет деструктив» и «претит российскому духу». Он выразил мнение, что творчество певца в таком виде необходимо запретить.

«Если бы я был твоим директором, твоя карьера выглядела бы иначе: концерты для бойцов в зоне СВО вместо „голых“ вечеринок, песни с патриотическим подтекстом вместо „Цвет настроения синий“, нормальная мужская одежда вместо платьев на голое тело», — написал Бородин.

Бородин также возмутился непристойным поведением Киркорова, который позволил телеведущей и певице Ольге Бузовой засунуть пальцы в свой рот перед камерой. После глава ФПБК предложил наказать Киркорова за использование мата в социальных сетях и за фонограмму на выступлениях.

Филипп Киркоров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

«10 миллионов за ленивое открывание рта на корпоративе — это, конечно, высший пилотаж. Киркоров поет под фанеру, и это давно не секрет», — выразил мнение Бородин.

Комментаторы в Сети поддержали идею о создании «приличного образа Киркорова». Многие считают, что один внешний вид артиста «вызывает много вопросов» у публики. Некоторые уверены, что блестки и перья в костюмах певца неуместны во время проведения СВО:

«Если б он не позволял себе такие выходки, которые шокируют народ, если б он открыто выступал в поддержку России и помогал фронту, ребятам в госпиталях, но все же по-другому? Почему он не демонстрирует добрых дел?» — возмутились комментаторы.

