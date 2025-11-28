День матери
28 ноября 2025 в 18:35

Дочка-убийца, младенец под унитазом и воспитание шокером: главные ЧП недели

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
В Санкт-Петербурге 13-летняя девочка убила маму, в Забайкалье студентка родила в туалете общежития, на Кубани мужчина воспитывал сына и дочь электрошокером — NEWS.ru рассказывает о главных новостях их рубрики «Происшествия» за день.

Дочь убила и пыталась сжечь мать

Утром 26 ноября в Санкт-Петербурге скончалась 46-летняя женщина. По подозрению в убийстве задержали ее дочь. Девочке еще не исполнилось 14 лет, поэтому, вероятнее всего, дело об убийстве будет закрыто, поскольку возраст уголовной ответственности еще не наступил.

Женщина оставалась живой, когда на место прибыли спасатели. Но до реанимации ее так и не довезли. По пути пострадавшая скончалась в машине скорой помощи.

Девочка поначалу выдумала некоего мужчину, который ворвался в квартиру и убил маму, но вскоре раскололась — призналась, что убила мать ножом, а затем попыталась поджечь квартиру.

Лучший друг семиклассницы подтвердил, что примерно за две недели до совершения преступления девочка сбегала из дома. При этом ее отец настаивает, что их семья была идеальной.

Студентка родила в туалете

В Агинском районе Забайкальского края 17-летняя студентка колледжа родила прямо в кабинке общежития. В соцсетях появилось видео, на котором ее соседки находят младенца под унитазом.

Под контроль ситуацию взяли в краевой прокуратуре. Поскольку роженица несовершеннолетняя, инцидент проверят органы профилактики.

«В ходе проверки представители надзорного ведомства установят обстоятельства произошедшего и оценят работу органов системы профилактики, а также организаций, которые осуществляют дородовое и послеродовое сопровождение», — рассказали в надзорном ведомстве.

Известно, что студентка родила здоровую девочку. При этом представитель управления Следственного комитета опроверг сообщения, будто роженица покинула место происшествия.

«Девушка-подросток, родившая ребенка после непредвиденных родов в общежитии местного колледжа, не бросала новорожденного в туалете и не пыталась скрыться с места инцидента. Распространяемая в СМИ информация не соответствует действительности. В настоящий момент мать и ее новорожденная дочь госпитализированы. Состояние ребенка оценивается как удовлетворительное», — рассказали в Следственном комитете.

Отец воспитывал детей шокером

В станице Отрадная Краснодарского края двоих детей изъяли из семьи, где отец воспитывал их побоями. Школьная учительница заметила, что у девочки снова проявились синяки на лице. За пару лет до этого детей уже забирали в социальный центр из-за поведения отца.

На момент изъятия дочери было 8 лет, а сыну — 10. Известно, что с рождения они жили с мамой, но та умерла в 2021 году. Вместо отца в свидетельстве о рождении у детей был прочерк, но в 2023 году мужчина установил отцовство и забрал детей. В том же году его новая сожительница родила еще одного ребенка.

Установлено, что мужчина ставил детей на горох, избивал и бил электрошокером. После первого изъятия детей отец не сделал выводов и просто перестал отпускать дочку в школу, если у нее на теле после побоев оставались синяки.

Возбуждено уголовное дело по статье об истязании и неисполнении родительских обязанностей. Подозреваемый заключен под стражу.

